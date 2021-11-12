شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات لازم تعرفها قبل ما تاخد دواء سيولة الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دواء سيولة الدم من الأدوية الأكثر تداولاً فى هذه الفترة بعد انتشار فيروس كورونا، فقد يصفه الأطباء للوقاية من الجلطات التى يسببها الفيروس التاجى، كما يوصف أيضا لمرضى الرجفان الأذيني، وأدوية سيولة الدم، والتي تسمى مضادات التخثر، تقلل من قدرة الدم على التجلط ، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وحسب ما ذكره موقع mercy هناك أشياء يجب أن تعرفها قبل تناول أدوية سيولة الدم.

أشياء يجب أن تعرفها قبل تناول أدوية سيولة الدم

1:كن حذرًا عند خلط الأدوية، حيث يمكن لبعض المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات أن تجعل أدوية سيولة الدم أكثر فعالية وتزيد من خطر النزيف.

2:أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية أنك تتناول أدوية سيولة الدم، حتى طبيب أسنانك.

3:لا تفوت جرعة، احرص دائمًا على تناول مخفف الدم وفقًا لتوجيهات الطبيب.

4:انتبه لأدلة النزيف الداخلي، يمكن أن يسبب النزيف البطيء التعب، وضيق التنفس ، ولون الجلد الباهت، والبراز الأسود، يمكن أن يسبب النزيف السريع أعراض السكتة الدماغية أو آلام في البطن والظهر ، حسب مكان النزيف.

5: من المهم اتخاذ الاحتياطات لتقليل مخاطر السقوط أو الصدمات التي قد تسبب نزيفًا كبيرًا، تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان من المقبول المشاركة في الأنشطة التي تنطوي على مخاطر أعلى ، مثل التزلج على الجليد أو ركوب الدراجات في الجبال.