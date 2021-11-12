شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد الأعشاب فى علاج متلازمة تكيس المبايض؟ جربى القرفة والنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة المبيض المتعدد الكيسات هى حالة ينتج فيها المبيضان الكثير من هرمون الأندروجين، ويطلق عليها "متلازمة تكيس المبايض" بسبب تكوين عدد كبير من الأكياس فى المبايض، ولكن هذا لا يحدث فى كل حالة، حيث تنتج هذه الأكياس هرمون الأندروجين والتى تسبب العديد من المشاكل الصحية لدى النساء، وهناك أنواع من المشروبات يمكن أن تساعد فى إدارة هذه الحالة، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلي.. أعراض متلازمة تكيس المبايض:

عدم انتظام الدورة الشهرية

نمو الشعر الزائد ببعض أجزاء من الجسم

زيادة فى الوزن

حب الشباب

ترقق الشعر

العقم

فيما يلي.. بعض المضاعفات الأخرى التى يمكن أن تسببها هذه الحالة:

داء السكرى من النوع 2

ارتفاع ضغط الدم

مشاكل القلب

سرطان الرحم

مشروبات تساعد فى التحكم بمشكلة تكيس المبايض تحت السيطرة:

شاى البابونج

يُعرف هذا الشأى عمومًا بتأثيره المهدئ والمريح، ويمكن أن يساعد أيضًا فى إدارة متلازمة تكيس المبايض، فقط اغلى كوبًا من الماء، أضيفى ملعقة صغيرة من شأى البابونج واتركيه ينقع لبضع دقائق ثم تناوليه بعد تصفيته.

النعناع

له نكهة حلوة تبعث على الاسترخاء، حيث إن النعناع غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد فى تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيرًا مضادًا للأندروجين مما يساعد فى علاج متلازمة تكيس المبايض.

فقط اغلى كوبًا من الماء، أضيفى القليل من أوراق النعناع واتركيه ينقع لمدة 3-5 دقائق، ثم تصفيته وتناوليه دافئًا.

مشروب القرفة

القرفة أحد أشهر التوابل التى تستخدم على نطاق واسع فى المطبخ، كما أنها معروفة بخصائصها الصحية ويمكن أن تساعد فى علاج تكيس المبايض، عن طريق وضع عود من القرفة وتركه ينقع لمدة 5 دقائق فى كوب من الماء المغلى، ثم أضيفى كيس شاى أسود قبل تناوله.

مشروب الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل على نطاق واسع بفوائده الصحية التى لا تعد ولا تحصى، أحدها يتعلق بمتلازمة تكيس المبايض، حيث يتم تقطيع بعض الزنجبيل إلى شرائح رفيعة، ثم إضافة شريحةإلى كوب من الماء المغلى وتركه يغلى لبضع دقائق، ويمكن إضافة الليمون أو بعض العسل حسب الرغبة.