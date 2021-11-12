شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية قد تؤدى إلى تساقط الشعر المفرط.. اعرفى ازاى تتجنبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، إن تساقط الشعر ليس شيئًا يدعو للقلق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية.وأوضح التقرير، الذى نشرته NHS عبر موقعها الإلكترونى، أن الطبيب يجب أن يكون قادرًا على إخبارك بما يسبب تساقط شعرك من خلال فحص الشعر، وبالنسبة للنساء الأكبر سنًا، تساهم التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث أيضًا في تساقط الشعر، إذا كان تساقط الشعر اليومي أكبر من 100 شعرة في اليوم، فقد يحدث ترقق تدريجي وغالبًا ما يصبح هذا ملحوظًا بشكل متزايد في السنوات اللاحقة، عندما يتباطأ نمو الشعر.

وفقًا لمؤسسة Manipal Health Enterprise ، هناك عادات فى الأكل التي يمكن أن "تؤدي إلى تساقط الشعر المفرط".

اتباع نظام غذائي منخفض البروتين يمكن أن يسبب تساقط الشعر، ويمكن تناول البروتين من العدس والسبانخ والفول والتوفو كمصادر للبروتين.

فيتامين أ مهم، ولكن الإفراط في تناول فيتامين أ يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه.

ويضيف التقرير أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة على الشعر والأظافر، ويمكن أن يكون لفقدان الوزن واستعادته بشكل متكرر تأثير على شعرك، مما يجعله هشًا وضعيفاً.

ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد، بالإضافة إلى إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

تقول هيئة الخدمات الصحية NHS إن بعض أنواع تساقط الشعر دائمة، مثل نمط الصلع عند الذكور والإناث، وتشير التقديرات، على سبيل المثال ، إلى أن حوالي 40 % من النساء اللواتي يبلغن من العمر 70 عامًا أو أكثر يعانين من الصلع الأنثوي.

وبحسب موقع Mayo Clinic : " هناك طرق مختلفة للعناية بالشعر، على سبيل المثال، استخدمى منتجات تصفيف الشعر التي تضيف حجمًا، أو تلون شعرك، أو اختارى تسريحة شعر لا تعتمد على شد الشعر فترة طويلة، أو استخدمى الشعر المستعار أو وصلات الشعر، المهم أن تتعاملي دائمًا مع شعرك بلطف.