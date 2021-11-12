شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. 3 نصائح فعالة هتساعدك فى زيادة طول طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طول القامة يعتبر أحد العوامل التي تدل على الصحة الجيدة للطفل، حيث يبذل الآباء قصارى جهدهم للتأكد من أن طفلهم ينمو ويبقى بصحة جيدة، ومن المعروف أن الجينات والهرمونات تلعب دورًا رئيسيًا في النمو العام لطفلك بما فيها نمو الطول، ولكن يمكن أن تكون هناك بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على هذه العملية وتصبح عاملاً معوقًا، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

3 نصائح وحيل بسيطة يمكنك اتباعها لمساعدة طفلك في الحصول على الطول المناسب:اتباع نظام غذائى صحى

من المهم الاهتمام بالعناصر الغذائية للطفل، فلا يتأثر وزن الجسم فقط باستهلاك الطعام ولكن يمكن أن يؤثر على عوامل أخرى مختلفة، ويساعد تناول نظام غذائي غني بالمغذيات على البقاء بصحة جيدة ويقوي المناعة مما يساعد على حماية طفلك من أنواع مختلفة من الالتهابات والأمراض.

اتباع نظام غذائي سليم يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية يساعد طفلك أيضًا على النمو طويل القامة وزيادة الطول ويصبح صحيًا ونشيطًا، مثل الحليب الغني بالكالسيوم، ومنتجات الألبان الأخرى مثل الجبن، واللبن الرائب، والزبدة، والخضروات الورقية الخضراء، والبيض، والمكسرات مثل اللوز، والفواكه المغذية مثل البرتقال.



عوامل هتساعد فى زيادة نمو طول الطفل

يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة نشط بدنيًا في الحفاظ على لياقة وصحة طفلك والوقاية من الأمراض، حيث أن إشراك طفلك في تمارين بسيطة منذ صغره يسهل عملية نمو الطول لديه، حيث تعمل على إطالة العمود الفقري، مثل ركوب الدراجات والقفز والعُقلة والسباحة واليوجا.



فوائد الرياضة للاطفال

النوم جيدًا

يحتاج طفلك للحصول على عدد ساعات جيدة من النوم بما يساعد على نمو الطول لديه، نظرًا لأن هرمونات نمو الجسم تعمل فقط أثناء النوم، هذه الهرمونات المعروفة باسم HGH لها ارتباط مباشر في زيادة طول طفلك، لذلك تأكدى من أن طفلك ينام لمدة 8 ساعات على الأقل يوميًا.



فوائد النوم الجيد للطفل

احرصى على ارتداء طفلك الملابس الفضفاضة أثناء النوم وأن يكون السرير مريحًا ونظيفًا.