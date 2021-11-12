شكرا لقرائتكم خبر عن القروح ليست العرض الوحيد لسرطان الفم.. احذر علامات لا يلاحظها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الفم مرض ينتج عن تكاثر الخلايا السرطانية في الفم، ما يتطلب تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، تتضمن بعض أسباب سرطان الفم ما يلي:



التدخين

ضعف جهاز المناعة

تناول الكحول

فيروس الورم الحليمي

التعرض المفرط للشمس

أين تكتشف أعراض سرطان الفم؟

يمكن أن يصيب سرطان الفم الشفتين واللسان وسقف الفم واللثة وأرضية الفم واللوزتين والغدد اللعابية، ومع ذلك، قد يكون اكتشاف الحالة أمرًا صعبًا في المراحل المبكرة بسبب عدم وجود أعراض بارزة - وللحصول على أفضل علاج، من المهم توخي الحذر من الأعراض الشائعة للحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب، تشمل أكثرها شيوعًا ما يلي:

فقدان الأسنان

ألم الأذن

ألم بالفم

صعوبة في البلع

البلع المؤلم

تقرحات الفم أو الشفاه التي لا تلتئم بسهولة

العَرَض الوحيد الذي غالبًا ما يتم إغفاله هو ظهور بقع حمراء أو بيضاء غريبة داخل الفم، يمكن أن تتطور هذه على البطانة أو على اللسان، لمراقبة هذه الأعراض ، يوصي الخبراء بفحص فمك بانتظام بحثًا عن العلامات والأعراض المنبهة ، ومعرفة ما إذا كانت تتعارض مع الأعراض الشائعة الأخرى الموضحة مسبقًا.

الحل لإدارة علاج سرطان الفم هو التشخيص المبكر، إذا تقدمت الحالة إلى مرحلة متقدمة، فقد تكون قاتلة وصعبة للعلاج لذلك ، يوصى بمواعيد منتظمة مع طبيب الأسنان لمنع خطر الإصابة بالسرطان.