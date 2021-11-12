شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض قد تظهر في فمك بعد انقطاع الطمث.. تغلبى عليها بشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سن اليأس من المراحل العمرية الهامة فى حياة المرأة، حيث تحدث بعض التغيرات الجسدية، فهى جزء لا مفر منه لدى السيدات؛ ويصاحب انقطاع الطمث الهبات الساخنة وتقلبات المزاج وأعراض أخرى، ووفقًا لموقع Express ، هناك بعض الأعراض الأقل شهرة التي تؤثر على الفم.

كيف يؤثر انقطاع الطمث على الفم

يتميز انقطاع الطمث بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل القشعريرة والتعرق الليلي ومشاكل النوم وزيادة الوزن وانخفاض الدافع الجنسي على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك ، يمكن أن تحدث بعض الأعراض في الفم. وتشمل هذه:

حرقان في اللسان

يمكن أن يكون هذا الإحساس قويًا مثل الشعور بأن فمك محترق، كذلك الشعور بعدم الراحة على سقف الفم بالقرب من الشفاه أو حول الفم بالكامل، تساعد الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان في إدارة هذه الأعراض بشكل أفضل.

الشعور بطعم متغير في الفم

انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد تتسبب فى تغيرات في الأذواق، بدءًا من النكهات المرّة إلى النكهات المعدنية حسب مذاق الطعام بالنسبة لك، يعزو الخبراء هذا التأثير أيضًا إلى انخفاض مستويات الزنك، لإصلاح ذلك، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالزنك - المكسرات والبذور والمحار واللحوم عالية الجودة.

جفاف الفم

يمكن أيضًا إلقاء اللوم على جفاف الفم للتغيرات في المذاق لأن هرمون الاستروجين هو الهرمون الذي يؤثر على إنتاج اللعاب، لذلك، عندما يبدأ انقطاع الطمث ، فمن المرجح أن تعاني من جفاف الفم بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، لمكافحة ذلك ، حافظى على رطوبتك بشرب الكثير من الماء.

أمراض اللثة وفقدان الأسنان

يؤدي انخفاض مستويات اللعاب إلى صعوبة التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض اللثة أو تسوس الأسنان أو فقدانها مع مرور الوقت، وهذا يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لنزيف اللثة المتكرر ومشاكل الفم الأخرى التي يمكن التعامل معها عن طريق شرب الكثير من الماء ، والبقاء رطبًا وزيارات منتظمة لطبيب الأسنان لتقليل المخاطر أو تأخير مشاكل الفم تمامًا.