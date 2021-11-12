شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لـ "عسر الهضم".. كيف تعد أوراق الريحان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عسر الهضم هو مشكلة شائعة تجعلنا نشعر بالشبع حتى عندما لا نأكل، عندما يعود الحمض الموجود في المعدة إلى المريء، فإنه يسبب عسر الهضم، يمكن أن يكون أيضًا بسبب المعدة المتهيجة.

إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح، يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل الامتلاء والألم والثقل وحتى الغثيان ، إلا أن العلاجات المنزلية في بعض الأحيان يمكن أن تهدئ معدتك إذا لم يكن الألم شديدًا، أحد العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي هو الريحان وفقا لتقرير موقع " health site".

الريحان لعسر الهضم

يشتهر الريحان بقدراته الطبية والعلاجية القوية، يحتوي الريحان على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه مصدر غني بمكونات فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك وأوميجا 3، كما أنه يحتوي على معادن مثل النحاس والكالسيوم والمنغنيز والفوسفور والزنك والبوتاسيوم.

يحتوي الريحان على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل اللوتين، وزياكسانثين، وبيتا كاروتين ، وبيتا كريبتوكسانثين."

تحتوى أوراق الريحان على "طارد للريح (المعروف أيضًا باسم مقويات الجهاز الهضمي العطرية أو المرارات العطرية)، مما يساعد على تخفيف أعراض عسر الهضم وحرقة المعدة والغثيان والغازات المفرطة."

أوراق الريحان "تلطف المريء الملتهب وبطانة المعدة الناتجة عن فرط حمض المعدة، تقلل الخصائص المضادة للقرحة لأوراق الريحان من تأثير أحماض المعدة وتحد من إنتاج الغازات،فهو عشب يخفف الغازات وقد يكون مفيدًا في تهدئة اضطراب المعدة ".

كيف يجب أن تتناول أوراق الريحان؟

لتحسين الهضم، هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تناول أوراق الريحان لتخفيف معدتك:

امضغ 2-3 أوراق ريحان لتقليل حموضة المعدة.

يمكنك مزجه في عصير والحصول على جرعة.

تتمثل إحدى الطرق في إضافة 2-3 ملاعق من الريحان في ماء جوز الهند أو عصير الليمون أو اللبن تساعد هذه الأطعمة أيضًا مع الريحان في تخفيف عسر الهضم

فوائد أخرى لأوراق الريحان

يحتوي الريحان أيضًا على خصائص التبريد وترطيب الجسم، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الصيف، ينظف الجسم وينظم درجة حرارة الجسم، بصرف النظر عن صحة القناة الهضمية، ستضيف أوراق الريحان إلى كمية الألياف التي تتناولها، وتقلل من نسبة السكر في الدم ، وتساعد على إنقاص الوزن وتقليل الكوليسترول.