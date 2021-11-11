شكرا لقرائتكم خبر عن علامات خفية تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهني.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو حالة يمكن أن تؤثر على الأشخاص بسبب تراكم الدهون في الكبد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض الكبد التى تُهدد الحياة إذا تركت دون علاج، ويوضح التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" علامات الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي التي يجب ألا تتجاهلها.

التعب

الشعور بالتعب المزمن هو علامة على الإصابة بأمراض الكبد، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الكندية لأمراض الجهاز الهضمي، يمكن أن يحدث ذلك بسبب التغيرات في الناقلات العصبية في الدماغ، لذلك إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت فمن الأفضل إجراء فحص الكبد.

فقدان الشهية

هناك العديد من الأسباب وراء عدم الرغبة في تناول الطعام، ومع ذلك، إذا فقدت شهيتك لفترة طويلة من الوقت وكان ذلك مصحوبًا بآلام مفاجئة من الغثيان والصداع والقيء، فقد تعانى مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

حكة في الجلد

يمكن لبشرتك أيضًا أن تكشف ما إذا كان الكبد لديك سليمًا أم لا، ونظرًا لأن مرض الكبد قد يضعف قنواتك الصفراوية، فهناك احتمال أن تظهر العواقب على جلدك، حيث تشير الأبحاث إلى أن أمراض الكبد يمكن أن تزيد من مستويات الأملاح الصفراوية، والتي يمكن أن تتراكم تحت الجلد، مما يؤدي إلى الحكة.

اصفرار العين والجلد "اليرقان"

أحد التفسيرات الشائعة لإصفرار الجلد أو العينين هو زيادة مستوى البيليروبين في الجسم، وهو صبغة صفراء يفرزها الكبد، ويطلق عليه عادة اليرقان ويحتاج إلى علاج فوري بمجرد تشخيصه.

انخفاض مفاجئ في وزن الجسم

قد يكون فقدان الوزن المفاجئ علامة على الكبد غير الصحي، لا يمكن أن يكون علامة على تليف الكبد فحسب، بل يمكن أن يشير أيضًا إلى عدوى فيروسية تسمى التهاب الكبد C.

كدمات سهلة

يمكن أن يؤدي تلف الكبد غالبًا إلى التعرض لكدمات متكررة وسهلة، فعندما يتلف الكبد، يفشل في إنتاج كميات كافية من بروتينات التخثر، مما قد يسبب نزيفًا أكثر من المعتاد، ويترتب على ذلك حدوث كدمات.