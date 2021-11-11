شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور وليد الجبالى: جلسة واحدة تخلصك من الدهون غير المرغوب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الدكتور وليد الجبالى استشاري جراحات التجميل والليزر بضرورة التخلص من الدهون الموضعي الزائدة، وخصوصا منطقة البطن، لما لها من آثار سلبية، وتسببها في كثير من أمراض القلب والسكر وتصلب الشرايين وضعف العضلات وآلام العمود الفقري والمفاصل وغيرها، وتأثيرها السلبي أيضا على الحالة النفسية وضعف الثقه بالنفس والخمول وقلة النشاط.

ويرى الدكتور وليد الجبالى ضروره تناول أكل صحي بعيدا عن الدهون والأملاح لما تسببه من زيادة الوزن

وممارسة الرياضة باستمرار، وهي أفضل طرق الحفاظ على الجسم.

وفي حالة صعوبة التخلص من الدهون الموضوعية، يمكنك اللجوء إلى عمليات نحت الجسم والتي تتطورت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة، وأصبحت لها نتائج فعالة ورائعة وآمنة جدا، ففي جلسة واحدة فقط يمكنك التخلص من الدهون غير المرغوب فيها، وذلك بأحدث الأجهزة فالآن يوجد تقنيات متعدده حديثه مثل الفيزر 360 المدعم بالالتراسوند، وفيزر النحت الايوني، وفيزر الجي بلازما، والتي تعيد للجسم القوام الجميل الممشوق.

ويمكنك الآن رسم ونحت الجسم وإعادة تشكيله بنقل الدهون في الأماكن المراد تكبيرها مثل المؤخرة والصدر.

والحالات التي تستخدم فيها عملية شفط الدهون هي:

التثدي عند الرجال وهو تجمّع الدهون في منطقة الثدي مما يشكل حرجاً بسبب شكلها الغير طبيعي.

تجمّع الدهون في الرقبة عند النساء أو الرجال.

تجمع السائل الليمفاوي تحت الجلد فيما يسمّى بالتورم الليمفاوي، وتستخدم عملية شفط الدهون أحياناً لمعالجة هذا التورم أو التقليل منه.

تجمع الدهون في منطقة معينة بشكل زائد بعكس باقي الجسم، وتستخدم عملية شفط الدهون لتوزيع دهون الجسم بشكل أفضل. ومن أشهر المناطق التى تجرى فيها العملية هي البطن والذراع والأرداف والفخذين ومنطقة الرقبة.

عند فقدان الوزن بشكل مفاجئ يحدث تراخي للجلد الزائد ويصبح شكل الجسم غريباً، فتُستخدم العملية لإعادة الجلد لشكله الطبيعي قدر الإمكان.

ما يجب معرفته قبل إجراء عمليه شفط الدهون بالفيزر؟

يجب أن تعلمي أن عمليه نحت الجسم بالفيزر هي ليست مخصصه لمرضي السمنه المفرطه

ولكن هي للتخلص من الدهون الموضعيه وتنسيق القوام وشد الترهلات

واتباع نظام غذائي وممارسه الرياضه اساسي للمحافظه علي جسمك ورشاقته ضروري

اتباع تعليمات الطبيب وضروره لبس الكورسيه بعد العمليه للفتره التي يحددها الطبيب

هي عمليه آمنة بفضل التقنيات الحديثة وتعتمد على مهارة الطبيب بصفة رئيسية

والعمليه لدينا في مركز جراحات دكتور وليد الجبالي تستغرق من ساعه الي ساعه ونصف حسب عدد المناطق المراد نحتها ويمكنك مغادره المستشفي بعد ساعتين الي ثلاث ساعات فقط

ويلزم راحه بعدها لحوالي يومين الي ثلاث ايام

ما يجب مراعاته قبل إجراء العملية

يجب على الطبيب إخبار المريض بكل ما يتعلق بالعملية قبل أخذ الإجراءات، وعن تعارض بعض الأدوية مع العملية، فيجب مثلاً التوقف عن أخذ الأسبرين تماماً قبل العملية بأسبوعين، كما يجب على السيدات الذين يتناولون حبوب منع الحمل أن يتوقفن عن أخذها قبل العملية، ونتيجة لفقدان كمية من السوائل والدم أثناء العملية فلا يجب إجراء العملية لمن لديهم فقر دم او مشاكل في الكلى أو الرئتين إطلاقاً، ويجب مصارحة الطبيب بكل الأمراض والمشاكل الصحية التي لديك والأدوية التي تتناولها حفاظاً عليك من المضاعفات التي قد تحدث بعد العملية.

ونحن في مركز جراحات دكتور وليد الجبالي نفخر بأننا قد قمنا بما يقرب من 13500 عمليه لنحت الجسم و تشكيله

و اكثر من 4700 عمليه لشد ترهلات البطن وشد العضلات بكل دقه وأمانه ومهاره

الآن ....امتلكي جسمك المثالي في جلسه واحدة.