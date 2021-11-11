شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات ابعد عنها لو عندك التهاب فى القولون.. أبرزها المكرونة والخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب القولون التقرحي هو مرض التهابي مزمن يصيب القولون والمستقيم ويسبب ألما شديدا فى البطن مع الإسهال وظهور صديد أو دم فى البراز، كما يصاحبه الغثيان والشعور بالتعب والإرهاق، وحسب ما ذكره موقع healthline قد يكون اتباع نظام غذائي منخفض الألياف مفيدًا في تقليل المواد الموجودة في القولون، وبالتالي تقليل الأعراض ومساعدتك على التعافي بسرعة أكبر.

وهناك بعض الأطعمة التى يجب تجنبها عند الإصابة بالتهاب القولون وهى:

1:تجنب الأطعمة التى تحتوى على دقيق الحبوب الكاملة مثل المكرونة والخبز.

2:تجنب الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة ومنها "أرز بني، الكينوا، الشوفان، الأرز البري".

3:المكسرات

قد يكون من الصعب جدًا هضم الألياف الموجودة في المكسرات، ومن الأفضل تجنب المكسرات التالية:

-عين الجمل.

-بندق.

-الكاجو.

-لوز.

-الفول السوداني.

-فستق.

-حبوب السمسم.

-بذور الكتان.

-الصنوبر.

4:البازلاء المجففة والفول والعدس

البقوليات ، بما في ذلك الفاصوليا والعدس والبازلاء ، هي أطعمة غنية بالألياف وبروتينات، وبسبب السكريات غير القابلة للهضم في الفاصوليا، فإنها تشتهر أيضًا بتسببها في الغازات.

5:الخضراوات الليفية

الخضار مليئة بالألياف مثل الفواكه قم بتضمينها في نظامك الغذائي فقط إذا كانت:

-مقشرة.

-ليس لديها بذور.

-تنضج حتى تصبح طرية.

تجنب جميع الخضراوات النيئة أو غير المطبوخة جيدًا ، بما في ذلك الذرة، لا بأس من تناول الخضار والبطاطس المعلبة، طالما تم التخلص من الجلد. جرب حساء الخضار المهروسة لطريقة سهلة لهضم الخضار.

6:الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

الجلوتين هو عدم تحمل الطعام الذي أصبح أكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي.

الجلوتين هو أحد البروتينات الموجودة في القمح والجاودار والشعير لا يوجد الجلوتين فقط في الأطعمة الشائعة مثل الخبز والمكرونة ، ولكنه يضاف أيضًا إلى المنتجات الجاهزة مثل التوابل والصلصات والحساء والبروتينات.

إذا كنت تشك في أن الجلوتين قد يكون سببًا محفزًا لأعراضك، فقم بإزالة جميع أنواع الحبوب التي تحتوي على الجلوتين ، والحبوب ، والمخبوزات ، والمنتجات الأخرى لمدة أربعة أسابيع على الأقل.