مكمل غذائي صنفته الدراسات رقم 1 للمناعة.. ما هو؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - يحاول الكثيرون دعم أجسامهم مع حلول فصل الشتاء القارس، وعلى الرغم من أن خبراء الصحة يؤكدون على أهمية اتباع نظام غذائي طبيعي ومثالي وممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم لدعم مناعة الجسم، إلا أنهم يؤكدون أيضاً على الدور الذي تلعبه بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية في رفع المناعة أيضا.

وتصدرت أخبار بعض الفيتامينات مثل “فيتامين د” على سبيل المثال، أو “فيتامين سي” عناوين الأخبار خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا، حيث روجت بعض المصادر على أنها الأفضل لمنح مناعة قوية لجسم الإنسان.

وعلى الرغم من الشهرة التي حصلت عليها بعض الفيتامينات، لكن بحسب المقال المنشور في مجلة “Eat This, Not That” المتخصصة في التغذية والصحة، قد يتواجد مكمل آخر يمكن اعتباه بمثابة “المكمل رقن 1 لدعم المناعة” بحسب عنوان المقال المنشور في المجلة الأمريكية.

مكمل غذائي صنفته الدراسات رقم 1 للمناعة

ينوه الخبراء إلى أنه يوجد مكمل قادر على دعم مناعة جسم الإنسان بحسب الأبحاث الحالية، حيث يبدو أن مكملات الزنك لديها الكثير من البيانات المقنعة في هذا المجال، أي مجال المناعة.

ويعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية التي يحصل عليها الإنسان من خلال النظام الغذائي بشكل طبيعي عن طريق بعض الأطعمة مثل المحار واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والبقوليات والحبوب المدعمة وغيرها.

وأشار المقال إلى أن الزنك يساعد في دعم جهاز المناعة من خلال محاربة البكتيريا والفيروسات، ويعاني الأشخاص الذين ينخفض لديهم الزنك من التعرض للإصابة بالالتهاب الرئوي والالتهابات الأخرى.

وبين المصدر إلى أن مكملات الزنك عند تناولها على شكل أقراص أو شراب، أثبت أنها تقلل من مدة نزلات البرد وتساعد في تسريع الشفاء، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة في أمريكا (NIH).

الزنك له دور هام في عمل أكثر من 200 إنزيم فهو ضروري لإنتاج البروتينات والأحماض النووية أي المادة الوراثية للخلايا، ويشارك في عمل هرمون الإنسولين في استهلاك الكربوهيدرات، ولضبط النمو بوتيرة سليمة، وكذلك لتطور الأعضاء التناسلية، ولعمل غدة البروستات، ولشفاء الجروح والحروق.

بسبب تأثيره الموضعي المهدئ ينتشر استعمال أكسيد الزنك كمركّب في المراهم والكريمات المُصنع لمعالجة مشاكل الجلد والبواسير.

الحالات التي توجب اضافة الفيتامين / المعدن

النظام الغذائي السليم الذي يشمل أطعمة طازجة وغير مصنعة يزوّد الجسم عادةً بالكميات اللازمة من الزنك حيث إن نقص الزنك نادر الحدوث تقريبًا، وقد ينصح الأطباء بإضافة الزنك للذين يعانون من الآتي:

نقص في امتصاص هذا المعدن بسبب مشاكل معينة في الأمعاء كالتليف الكيسي.

الإصابة بفقر الدم المنجليّ أو بسبب الحروق الصعبة.

ضرر في الكبد بسبب استهلاك كميات مفرطة من الكحول مثلًا.

سوء التغذية.

اعراض النقص

قد يؤدي نقص الزنك لما يأتي:

فقدان الشهية وخلل في حاسة الذوق.

تأخر النموعند الأطفال.

عرقلة النمو والتطور الجنسي والقَزامة.

كما أن النقص الخطير والمستمر في الزنك قد يؤدي إلى مرض جلدي نادر يصحبه تساقط الشعر، طفح جلدي، التهابات بثريّة في الجلد، التهابات في الفم، التهابات في اللسان، التهابات في الجفون والتهابات حول الأظافر.