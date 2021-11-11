شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات تساعد فى كشف أمراض الجهاز العصبي.. أبرزها البزل الشوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد الفحوصات في كشف اضطرابات الجهاز العصبى، حيث تقوم بتقييم الضرر الذي يصيب الجهاز العصبي، خاصة أن تشخيص هذه الأمراض أمر معقد، وتحدث العديد من الأعراض نفسها في الاضطرابات المختلفة، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الفحوصات التى تساعد في كشف أمراض الجهاز العصبي، بحسب موقع emoryhealthcare".

لتشخيص اضطراب الجهاز العصبي، يبدأ الطبيب بالسؤال عن التاريخ الطبي الكامل والفحص البدني للمريض، وقد يستخدم أيضًا واحدًا أو أكثر من هذه الاختبارات:

-الاشعة المقطعية يستخدم اختبار التصوير هذا مزيجًا من الأشعة السينية وتكنولوجيا الكمبيوتر لعمل صور أفقية للجسم يُظهر التصوير المقطعي المحوسب صورًا مفصلة لأي جزء من الجسم، بما في ذلك العظام والعضلات والدهون والأعضاء وتعتبر الأشعة المقطعية أكثر تفصيلاً من الأشعة السينية العامة.

-مخطط كهربية الدماغ (EEG) يسجل هذا الاختبار النشاط الكهربائي المستمر للدماغ من خلال أقطاب كهربائية متصلة بفروة الرأس.

-التصوير بالرنين المغناطيسي يستخدم هذا الاختبار مزيجًا من المغناطيسات الكبيرة وموجات الراديو وجهاز كمبيوتر لعمل صور مفصلة للأعضاء والهياكل داخل الجسم.

-اختبارات التشخيص الكهربائي، مثل تخطيط كهربية العضل (EMG) وسرعة التوصيل العصبي (NCV) وتقوم هذه الاختبارات بتقييم وتشخيص اضطرابات العضلات والعصبونات الحركية.

-التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET). يقيس هذا الاختبار النشاط الأيضي للخلايا.

-مخطط الشرايين (تصوير الأوعية الدموية) تكشف الأشعة السينية للشرايين والأوردة عن انسداد أو تضيق الأوعية الدموية.

-البزل الشوكي (البزل القطني) خلال هذا الاختبار ، يتم وضع إبرة خاصة في أسفل الظهر ، في القناة الشوكية هذه هي المنطقة المحيطة بالنخاع الشوكي يمكن بعد ذلك قياس الضغط في القناة الشوكية والدماغ.

يمكن إزالة كمية صغيرة من السائل الدماغي النخاعي وإرسالها للاختبار لمعرفة ما إذا كانت هناك عدوى أو مشاكل أخرى. السائل النخاعي هو السائل الذي يغمر الدماغ والحبل الشوكي.

-تصوير النخاع. يستخدم هذا الاختبار صبغة محقونة في القناة الشوكية لجعل الهيكل مرئيًا بوضوح في الأشعة السينية.

-تصوير الأعصاب يستخدم هذا الاختبار موجات صوتية فائقة التردد يسمح لمقدم الرعاية الصحية بتحليل تدفق الدم في حالات السكتة الدماغية المحتملة.

-الموجات فوق الصوتية (التصوير فوق الصوتي) يستخدم اختبار التصوير هذا موجات صوتية عالية التردد وجهاز كمبيوتر لعمل صور للأوعية الدموية والأنسجة والأعضاء. تستخدم الموجات فوق الصوتية لعرض الأعضاء الداخلية أثناء عملها، كما يقومون بتقييم تدفق الدم عبر الأوعية المختلفة.