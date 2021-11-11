شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد البندق فى حماية مرضى السكر من الإصابة بأمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع مستويات الكوليسترول ومرض السكري تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة Circulation Research أن نوعًا معينًا من المكسرات يمكن أن يخفض المستويات العالية من الكوليسترول الضار والتحكم فى نسبة السكر بالدم تحت السيطرة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من المواد الدهنية في الدم، هذه المستويات المرتفعة خاصة "الكوليسترول الضار"، تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وفقًا للدراسة، يمكن أن تقدم المكسرات العديد من الفوائد الصحية لمرضى السكري، خاصة البندق، فهى تساعد في امتصاص الكربوهيدرات، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا لإدارة مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثانى لأن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض يمكن أن يحافظ على ثبات مستوياته، وفقًا لتقارير منظمة السكري في المملكة المتحدة.



فوائد المكسرات لمرضى السكرى

بصرف النظر عن التحكم في نسبة السكر في الدم، فإن الفائدة الصحية الرئيسية لتناول المكسرات خاصة البندق لذدى مرضى السكري هي تقليل مستويات الكوليسترول الضار، المعروف أيضًا باسم كوليسترول LDL، عن طريق زيادة مستويات الكوليسترول "الجيد"، ومن ثم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت الدراسة أن تناول كميات أكبر من المكسرات يرتبط بانخفاض انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الوفيات لدى مرضى السكري.



البندق

تشير الأدلة من هذه الدراسة إلى أن تضمين المكسرات في نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري.

إذا لم تكن من محبي البندق، فقد أظهرت الأبحاث أيضًا أن أنواعًا أخرى من المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والجوز تعمل أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول لديك مما يترتب عليه تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت دراسة أخرى نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، أنه بعد ثمانية أسابيع من تناول البندق، لاحظ المشاركون فرقًا كبيرًا في كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.

وتشير دراسات أخرى إلى أن المكسرات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 تمامًا، لذلك يوصى بتضمين كمية كبيرة ومجموعة متنوعة من المكسرات في نظامك الغذائي للحصول على أفضل النتائج.