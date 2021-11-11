شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز مناعتك فى 3 أيام فقط؟ اتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من الناس عن طرق تعزيز المناعة خاصة بعد وباء فيروس كورونا، وتؤكد الدراسات والأدلة أن التمسك بالعادات الصحية مثل: غسل اليدين، ارتداء كمامة، التباعد الاجتماعي مع الحصول على التطعيمات، يساعد في دعم جهازك المناعى، في هذا التقرير نتعرف على طرق لتعزيز المناعة في 3 أيام فقط، بحسب موقع prevention.

كيف تعزز مناعتك في 3 أيام فقط؟

اليوم الأول تناول طعاما صحياً

يتطلب الأمر بناء وجبات متوازنة ومتنوعة طوال اليوم لتعزيز دفاعات الجسم الطبيعية، إذا كانت وجبتك في منتصف النهار تميل إلى أن تكون متأخرة قليلاً، قم بتضمين البروتينات الخالية من الدهون، والكربوهيدرات، والدهون الصحية ، ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات.

على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن المغذيات الدقيقة لفيتامين C والزنك يمكن أن تقلل من شدة نزلات البرد إذا تم تناولها بمجرد أن تبدأ في الشعور بالمرض، لا يمكنك الاعتماد على طعام أو مكمل واحد معين للحفاظ على صحتك أو الحفاظ على نظام المناعة لديك سليمًا، فهو يحتاج لمزيج من الأشياء وليس الطعام فقط.

اليوم الثانى التمارين الرياضية

إن تمارين الحركة عالية الكثافة ضرورية لزيادة عدد خلايا الدم البيضاء، ودعم جهاز المناعة ، ومنعك من الإصابة بالمرض.

يعد الرقص طريقة مثالية لممارسة هذا النوع من التمارين والهدف هو 30 دقيقة على الأقل من التمارين القوية خمسة أيام في الأسبوع.

اليوم الثالث تمارين التنفس في وقت النوم

النوم يمكن أن يساعد في خفض مستويات التوتر ، والتي بدورها يمكن أن تزيد من الدفاعات الطبيعية للجسم، وعدد خلايا الدم البيضاء، وتحسن الصحة النفسية.

لزيادة فرصك في النوم الجيد، يمكنك عمل تمارين التنفس العميق لبضع دقائق قبل النوم.