شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتناول سوى ناجتس الدجاج.. أطباء يعالجون فتاة بريطانية بالتنويم المغناطيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أطباء، من معالجة طفلة بريطانية تدعى جيسيكا تومبسون، بالتنويم المغناطيسى، بعد أن قضت 11 عاما من حياتها تتناول ناجتس الدجاج فقط، وتخطت إدمانها وفوبيا الطعام، بعد معالجة الأطباء لها.

تومبسون لم تتناول سوى ناجتس الدجاج، منذ كان عمرها عاما ونصف العام، وبدأت رفض تذوق أنواع جديدة من الطعام. ولم تكن لدى والدتها جوليا كاين أدنى فكرة عن السبب وراء حالة الهلع والقلق التي كان يتسبب بها الطعام لابنتها، وفقا لموقع RT.

وتمكن اختصاصيون من تشخيص حالة وإصابة جيسيكا، باضطراب تناول الطعام الاجتنابي أو المقيد.



الفتاة البريطانية

وكشف موقع روسيا اليوم، أن الأشخاص المصابون باضطراب تناول الطعام المقيد، يعانون من الفوبيا من ملمس بعض الأطعمة أو رائحتها أو شكلها بصورة عامة، ويرفضون تناولها.

جيسيكا خضعت للمتابعة المكثفة من قبل معالج بالتنويم المغنطيسي، والآن يمكنها الاستمتاع بتناول عشاء كامل من الأطعمة المشوية في منزلها، إضافة إلى أنواع كثيرة من الفواكه والخضار.

ومن جهته قال المعالج: "عندما جاءت جيسيكا إلى عيادتي، بدت بحالة سيئة جدا، وكانت تعاني من الخمول والقلق"، مشيرا إلى أن "محاولة دفع الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب إلى تناول الطعام أشبه بمحاولة دفع شخص يعاني من فوبيا العناكب إلى حمل عنكبوت بيده، فهم يشعرون بالهلع الشديد لمجرد التفكير بطعام جديد أو غير آمن".