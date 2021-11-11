أطباء قلب يحددون أفضل وأسلم وقت للنوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

توصل علماء بريطانيون إلى أن الأشخاص الذين ينامون بين الساعة 10 مساء والساعة 11 يكونون عرضة بدرجة أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن ينامون مبكرا أو متأخرا.

وعمل العلماء المختصون في أمراض القلب على تحليل العلاقة بين معايير بداية النوم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وشملت دراستهم 88.026 رجلا وامرأة.

وبالمحصلة، وجد الفريق العلمي أن أولئك الذين ينامون في منتصف الليل أو بعد ذلك يواجهون احتمال التعرض لمخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%.

أما أولئك الذين يستلقون للنوم في الساعة 11:00 مساء و11:59 فهمن معرضون لمخاطر محتملة بنسبة 12% للإصابة بمثل هذه الأمراض، في حين أن أولئك الذين ينامون قبل الساعة 22:00 فالمخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها بنسبة 14%.

وبهذا الشأن، قال الدكتور ديفيد بلانز من جامعة إكستر: “الوقت الأكثر خطورة هو بعد منتصف الليل، ربما لأنه يمكن أن يقلل من احتمالية رؤية ضوء الصباح، الذي يعيد ضبط الساعة البيولوجية”.