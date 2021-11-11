شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الدهون تناوله يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول الدهون يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية طالما أنها من النوع الصحيح، ووفقاً للدراسة التي عرضت فى الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2021، فإن تناول الدهون النباتية يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بحسب ما ذكر موقع CNN الأمريكي.





وقال الباحثون إن نوع الدهون وليس الكمية، هو السبب عندما يتعلق الأمر بالسكتة الدماغية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا معظم الدهون النباتية كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12٪ مقارنة بمن تناولوا كميات أقل من الدهون.

على الجانب الآخر، كان الأشخاص الذين تناولوا أعلى مستويات الدهون المشبعة الحيوانية أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 16٪ مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل نسبة دهون من هذا النوع.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة فينجلي وانج، زميل ما بعد الدكتوراه في قسم التغذية بجامعة هارفارد الأمريكية مدرسة تشان للصحة العامة: "تشير نتائجنا إلى أن نوع الدهون ومصادر الطعام المختلفة للدهون أكثر أهمية من الكمية الإجمالية للدهون الغذائية في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتة الدماغية".

أنواع الدهون الغذائية

تساعد الدهون جسمك على امتصاص الفيتامينات من الأطعمة، وتحافظ على عمل الهرمونات ، وبناء الخلايا ، وتمنحك الطاقة وتحافظ على دفئك لكن الدهون غير المشبعة التي تأتي من الخضراوات والمكسرات والأسماك الدهنية هي التي يمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتساعد في الحفاظ على صحتك.

قالت أليس ليشتنشتاين ، المديرة وكبيرة العلماء في مختبر تغذية القلب والأوعية الدموية في جامعة تافتس في بوسطن، "تشمل الدهون النباتية الزيوت النباتية السائلة، مثل زيت الذرة ، زيت القرطم ، زيت عباد الشمس ، زيت فول الصويا ، التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، ثم الزيوت مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون، التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة".

وأضافت "هذه هي أنواع الزيوت التي يجب استخدامها في تحضير الطعام".

الدهون المشبعة والمتحولة ليست صحية بشكل عام تأتي الدهون المشبعة عادةً من اللحوم الحمراء والمعالجة، وتميل إلى أن تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة.

ووجدت الدراسة أن دهون الألبان ، بما في ذلك الجبن والزبدة والحليب والآيس كريم والقشدة ، لم تكن مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.