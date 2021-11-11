بيروت - نادين محمد -

فوائد تناول حبة البركة على الريق عديدة، فهي تعمل على محاربة الجذور الحرة، وتمنع الضرر التأكسدي للخلايا، وتعمل في الوقت نفسه على خفض الكوليسترول، و تحمي من عدة أنواع من الأمراض المزمنة، إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول حبة البركة على الريق .

حبة البركة

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1. مليئة بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة، وتمنع الضرر التأكسدي للخلايا، ويمكن أن يساعد تناول حبة البركة على الريق في منحك تأثيراً قوياً على الصحة، وتحمي من عدة أنواع من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والسمنة.

2. تخفض الكولسترول

الكوليسترول مادة شبيهة بالدهون توجد في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن تتراكم كميات كبيرة في دمك، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولقد ثبت أن حبة البركة فعالة بشكل خاص في خفض الكوليسترول.

3. مكافحة السرطان

بذور حبة البركة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي قد تساهم في تطور أمراض مثل السرطان، وتشير دراسات أخرى إلى أن بذور حبة البركة قد تكون فعالة أيضاً ضد عدة أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس والرئة وعنق الرحم والبروستاتا والجلد والقولون .

مكافحة السرطان

4. محاربة البكتيريا

البكتيريا المسببة للأمراض هي المسؤولة عن قائمة طويلة من الالتهابات الخطيرة، والتي تتراوح من التهابات الأذن إلى الالتهاب الرئوي.

وقد وجدت بعض دراسات أن حبة البركة قد يكون له خصائص مضادة للبكتيريا، وتعد فعالةً في محاربة سلالات معينة من البكتيريا.

محاربة البكتريا

5. قد يخفف من الالتهاب

في معظم الحالات، يكون الالتهاب استجابة مناعية طبيعية تساعد في حماية الجسم من الإصابة والعدوى.

يخفف من الالتهاب

في إحدى الدراسات التي أجريت على 42 شخصاً يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، أدى تناول 1000 مجم من زيت حبة البركة يومياً لمدة ثمانية أسابيع إلى تقليل علامات الإجهاد التأكسدي.

6.حماية الكبد

حماية الكبد

الكبد يخلص الجسم من السموم، وقد وجدت العديد من الدراسات التي أجريت أن حبة البركة قد تساعد في حماية الكبد من الإصابة بالتلف.

7. تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم العديد من الأعراض السلبية، بما في ذلك زيادة العطش وفقدان الوزن غير المقصود والإرهاق وصعوبة التركيز.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل، إلى عواقب أكثر خطورة، مثل تلف الأعصاب وتغيرات الرؤية وبطء التئام الجروح.

تظهر بعض الأدلة أن حبة البركة؛ يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وبالتالي منع الآثار الجانبية الخطيرة.

8. منع قرحة المعدة

قرحة المعدة هي تقرحات مؤلمة تتكون عندما تتغذى أحماض المعدة على طبقة المخاط الواقي التي تبطن المعدة.

تظهر بعض الأبحاث أن حبة البركة يمكن أن تساعد في الحفاظ على بطانة المعدة ومنع تكون القرحة.

قرحة المعدة