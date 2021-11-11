شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية لعلاج تساقط الشعر.. أبرزها المكسرات والرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر من أبرز المشاكل التي تواجه الكثيرين، والتي تنتج عن عدد من العوامل المتعلقة بالصحة النفسية والجسدية أيضا، حيث يؤدى نقص العديد من العناصر الغذائية الضرورية التي تؤثر على صحة الشعر، حث يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك والجسم بالكامل.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، هناك بعض الأطعمة الصحية التي تلعب دورا في حماية الشعر من التساقط، فمن الطبيعى أن نفقد ما بين 50 و 100 شعرة يوميًا، وغالبًا دون أن نلاحظ ذلك، حيث تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن تساقط الشعر ليس شيئًا يدعو للقلق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية، خاصة مع بلوغ مرحلة سن اليأس، حيث تساهم التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث أيضًا في تساقط الشعر.

ومن ابرز تلك الأطعمة للحفاظ على صحة الشعر:المكسرات

لأنها من الأطعمة الغنية بفيتامين هـ الذى يوفر الحماية لشعرك، وتوفر الزنك والسيلينيوم، لذا حاول تضمينها كجزء من نظام غذائي متوازن.

البروكلى

لأنه غنى بمعادن الحديد وهو معدن مهم بشكل خاص للشعر ويحافظ عليه من التساقط.

اللفت

يحتوى على معدن الحديد اللازم لصحة شعرك ويحميه من التساقط.

السلمون والرنجة

لأن تلك الأطعمة غنية بأحماض اوميجا 3 الدهنية التي تساهم في الحفاظ على قوة بصيلات شعر من التساقط وتمنحه اللمعان والحيوية.

الأفوكادو

لأنه من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفتيامينات اللازمة لصحة شعرك وحمايته من التساقط.

وحذر الخبراء من إذا كان تساقط الشعر اليومي أكبر من 100 شعرة في اليوم ، فقد يحدث ترقق تدريجي لبصيلات الشعر، ولابد من استشارة طبيبك في تلك الحالة.