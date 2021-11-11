بيروت - نادين محمد - الكركم أصبح ذا اسم مسموع فبعد أن كان إستخدامه مقتصر على الطعام فقط أصبح أيضاً من التوابل التي تدخل فى مجال العلاج بالأعشاب وايضاً فى مجال التجميل وغيرها ونظراً لأهميته فسوف نتحدث إليكِ فى هذا المقال حول فوائد شرب الكركم قبل النوم .

1- يحد من القلق والتوتر والأرق ولهذا فإن مشروب الكركم يعد شيئاً مهماً لديكِ قبل الذهاب إلى النوم .

2 - يقي من الإصابة بتخثر الدم ، فالكركم يعمل على تحسين تدفق الدم فى الجسم ، كما أنه يحمي من الإصابة بتصلب الشرايين .

3 - يعمل الكركم على التعزيز من صحة الجهاز الهضمي والتحسين من أدائه من خلال علاج أي إنتفاخات موجودة فى المعدة مما يشعرك بالراحة ، كما إنه معالج للإمساك .

4 - يحد من زيادة الوزن من خلال ضبط الشهية والتحكم فى تناول الطعام حيث يقوم الكركم بحرق الدهون الضارة بالجسم وبالتالي فهو يحافظ على وزنك من الزيادة .

5 - مسكن للألم وذلك نظراً لإحتوائه على مادة الكركمين والتي تعمل كمادة مضادة للإلتهابات .

6 - يعمل على علاج الإكتئاب من خلال تحسين أداء الناقلات العصبية مثل الدوبامين وغيرها .

الكركم يعالج الاكتئاب

7 - يقي من مشكلات الربو وذلك بفضل إحتوائه على مواد مضادة للإلتهاب .

8 - يعزز ويحسن من صحة الجهاز المناعي فهو يحميكِ من الإصابة بالأمراض نظراً لإحتواء الكركم على مادة الكركمين والتي تعمل على حمايتك من الإصابة بالأمراض من خلال محاربته للأجسام الغريبة فى الجسم وغيرها .

9 - يعمل على توازن مستوى السكر بالدم فهو يحمي من الإصابة بمرض السكرى .

10- يحمي من مرض الزهايمر ، فمع التقدم بالعمر قد تصابين بهذا المرض ولكن يأتي دور الكركم فى علاج هذا المرض حيث تقوم مادة الكركمين الموجودة به بالدخول إلى الحاجز الدماغي فيقاوم الخلايا الدماغية الضارة والمسببة لهذا المرض .

11- علاج فعال لدى الأورام السرطانية فالكركم يتميز بإحتوائه على مواد مضادة للإلتهاب كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والتى تعمل على محاربة الخلايا السرطانية .

كيفية تحضير مشروب الكركم :

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم .

كوب من الماء المغلي .

طريقة التحضير

. نضع الكركم على الماء المغلي .

. نتركه على النار لمدة 3 دقائق .

. نصفي المشروب ونتركه جانباً ليبرد .

. وبذلك يكون المشروب جاهزاً للتناول .

إقرئي أيضا

مشروبات تساعد على إزالة السموم من الجسم

3 مشروبات للتخلص من الكرش في وقت قياسي

تخلصي من دهون البطن بوصفة الليمون ومشروب التفاح