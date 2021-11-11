شكرا لقرائتكم خبر عن الشوفان أفضل وجبة إفطار للنساء.. يحميك من هشاشة العظام وسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوفان من أشهر الأطعمة الصحية التي يتم تناولها على وجبة الإفطار، حيث أظهرت الأبحاث أن تناول الشوفان مرتبط بانخفاض متوسط بنسبة 7٪ في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، بجانب أنه غنى بالألياف التي يطلق عليها بيتا جلوكان والعناصر الغذائية الهامة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "اكسبريس" فإن فوائد الشوفان على صحة النساء بشكل خاص تتمثل فى:1. تحسين الذاكرة والوقاية من الخرف

يسهم في تحسين وظائف المخ بنسبة20%، ويعمل على تحسين الذاكرة والوقاية من الخرف والتدهور المعرفى، لأنه يمنح الدماغ الطاقة اللازمة لفترة طويلة.

2. تحسين مستويات الضغط

لأنه من الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات التي تساعد في تدفق الدم بالأوعية الدموية وبالتالي تمنع أمراض القلب والشرايين، وتنظم مستويات ضغط الدم.

3.يقلل من فرص إصابتك بسرطان القولون

يحتوي الشوفان على العديد من مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة التي يمكن أن تهاجم خلايا الجسم وتؤدى إلى الأمراض المختلفة مثل سرطان القولون.

4. تحسين جهازك المناعى

نظرا لأنه يحتوى على ألياف معينة يطلق عليها بيتا جلوكان القادرة على زيادة قوة جهاز المناعة من مسببات الأمراض المختلفة.

5. الوقاية من هشاشة العظام

لأنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يقوى عظامك ويحميكى من هشاشة العظام.