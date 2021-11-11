شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للمرأة التغلب على سكري الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تصاب سيدة بمرض السكري أثناء الحمل، يسمى هذا النوع باسم سكري الحمل، والأنسولين هو هرمون يساعد في الحفاظ على مستوى صحي من السكر في الدم، ويمكن أن تتداخل الكميات الكبيرة من الهرمونات الأخرى مع قدرة جسمك على الاستجابة للأنسولين أثناء الحمل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وفقا لتقرير موقع " TheHealthSite "عادة ما يتم علاج سكري الحمل بعد الولادة، حيث ينخفض ​​مستوى السكر في الدم، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يتحول إلى مرض السكري من النوع 2.

س: كيف يؤثر سكري الحمل على الجنين؟

يمكن أن يكون سكري الحمل أثناء الحمل مشكلة للطفل الذي لم يولد بعد لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يصل إلى المشيمة، كما يمكن أن يسبب مشاكل في التنفس، وانخفاض مستويات الكالسيوم، وانخفاض نسبة السكر في الدم وقت الولادة.

س: كيف يتم تشخيص سكري الحمل؟

لا يمكن تشخيص سكري الحمل بسهولة شديدة لأن البعض قد لا تظهر عليهن علامات أو أعراض، بينما تشعر أخريات بالجوع الشديد أو العطش أو التعب.

يستخدم اختبار تحمل الجلوكوز الفموي (OGTT) لتحديد الإصابة بسكري الحمل، يتم ذلك في معمل علم الأمراض، ويلزم الصيام لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إجراء هذا الاختبار، سيتم جمع عينة من دمك لتحديد مستوى الجلوكوز في الدم.

أثناء الصيام سيتم إعطاؤك مشروبًا سكريًا وسيتم سحب دمك بعد ساعة أو ساعتين، إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم لديك أعلى من المعتاد بعد اختبار الصيام وقتها يتأكد من إصابتك بسكرى الحمل.

س: ما الذي يمكن عمله لإدارة هذه الحالة؟

حافظى على نشاطك ما لم يُنصح بعدم القيام بذلك من قبل طبيبك، ستساعدك أنت وطفلك على البقاء بصحة جيدة مع الحد من زيادة الوزن أيضًا، النساء ذوات الوزن الزائد أو البدينات أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، حيث يعد العثور على التركيبة الصحيحة من البروتين والدهون والكربوهيدرات أمرًا أساسيًا للسيطرة على سكري الحمل.

س: من الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسكري الحمل؟

خلال فترة الحمل، يمكن أن تصاب أي امرأة بسكري الحمل، ولكن تكون أكثر عرضة للإصابة إذا كنت:

تاريخ متلازمة تكيس المبايض

عائلة لديها تاريخ من مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم

نمط حياة مستقر

السمنة

أسلوب حياة مرهق

تاريخ المرض في الحمل السابق

س: هل سكري الحمل قابل للشفاء؟

يمكن علاج سكري الحمل بالنسبة لغالبية النساء، لكن البعض لديهن مخاطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

س: هل من الممكن تقليل فرص الإصابة بسكري الحمل؟

يمكن أن يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي قبل الحمل في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل، حاولى الحفاظ على وزن صحي أو احتفظى به بالقرب منه قدر الإمكان ، وتناول الأطعمة الصحية ، ومارسى الرياضة كل يوم.

بعد 6 أسابيع من الولادة ، يجب فحص جميع النساء المصابات بسكري الحمل لمعرفة ما إذا كان لديهن مرض السكري خارج فترة الحمل. يجب أن تكون المرأة المصابة بسكري الحمل على وعي بالتغذية والتمارين الرياضية لبقية حياتها.