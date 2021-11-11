شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تأخذ مكملات الزنك لدعم مناعتك.. اعرف الجرعة والتوقيت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الزنك عنصرًا غذائيًا مهمًا يمكن أن يساعد في دعم مناعة الجسم، فهو أحد المعادن النادرة والمغذيات الدقيقة الأساسية، و يستطيع العديد من الأشخاص الحصول على ما يكفي من الزنك من النظام الغذائي وحده، ولكن البعض يحتاج إلى المكملات الغذائية، ويتوفر الزنك في بعض الأطعمة مثل المحار واللحوم الحمراء والدواجن وحبوب الإفطار المدعمة والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، ومع ذلك، هناك فجوة في الزنك خاصة بالنسبة للنباتيين، وبحسب ما نشره موقع " mindbodygreen"، سنوضح الجرعة اليومية والتوقيت الأفضل لتناول مكملات الزنك.

متى يجب تناول الزنك: صباحًا أم ليلًا؟

قالت ديبورا كوهين، الأستاذة المساعدة في قسم علوم التغذية الوقائية والسريرية في كلية روتجرز للمهن الصحية الأمريكية: "لا يهم في أي وقت من اليوم يتم تناول مكمل الزنك، بغض النظر عن الوقت، يقوم الجسم بعملية التمثيل الغذائي للزنك بنفس الطريقة تمامًا.

وأضافت، أنه بالنسبة لبعض الأفراد، فإن تناول الزنك على معدة فارغة يمكن أن يجعلهم يشعرون بالغثيان، مشيرة إلى أن هناك بعض البيانات التي تدعم تناول الزنك ليلًا لأنه قد يساعد في تحسين جودة النوم.

هل يمكنك تناول الزنك كل يوم؟

يعتمد قرار تناول مكملات الزنك أو المركب المحتوي على الزنك على احتياجات الفرد، ولضمان الاكتفاء الغذائي لهذا المعدن الأساسي.

ما هي كمية الزنك التي يجب أن تأخذها؟

الجرعة الموصى بتناولها يوميا 8 ملليجرام للنساء ، و11 ملليجرام للرجال ، و تتطلب النساء الحوامل 11 ملليجرام على الأقل ، بينما يجب أن تستهدف الأمهات المرضعات 12 ملليجرام يوميًا.

يشير خبراء التغذية إلى أن الحد الأقصى للاستهلاك اليومي من الزنك هو 40 ملليجرام ، على الرغم من أن طبيبك قد يوصي بتناول المزيد إذا كانت لديك أسباب طبية معينة لاستخدام مكملات الزنك عالية الفعالية.

ما الذي يجب ألا تتناوله مع الزنك؟

يمكن أن تتداخل بعض الأطعمة والمعادن الأخرى التي يتم تناولها بجرعات عالية مع امتصاص الزنك ، بما في ذلك ما يلي:

الأطعمة المليئة بالنخالة والألياف

الكالسيوم

الفوسفور

نحاس

حديد

إذا كنت تستهلك هذه الأطعمة والمعادن ، يجب أن تحاول تناول مكملات الزنك قبل ساعتين على الأقل أو بعدها.