شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض متلازمة النفق الرسغي وعلاجها بطرق بسيطة.. متى تلجأ للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة النفق الرسغي عبارة عن ضغط على عصب في معصمك يسبب وخزًا وتنميلًا وألمًا في يدك وأصابعك، ويمكن غالبًا معالجته، ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى تتحسن، في هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة النفق الرسغي وأسبابها، بحسب موقع " hse".

أعراض متلازمة النفق الرسغي

تشمل أعراض متلازمة النفق الرسغي ما يلي:

- ألم في أصابعك أو يدك أو ذراعك

-خدر أو تنميل اليدين

-وخز أو دبابيس وإبر

-ضعف الإبهام أو صعوبة الإمساك

غالبًا ما تبدأ هذه الأعراض ببطء ثم تأتي وتذهب عادة ما تكون أسوأ في الليل.

كيف تعالج متلازمة النفق الرسغي بنفسك؟

تختفي متلازمة النفق الرسغي أحيانًا من تلقاء نفسها في غضون بضعة أشهر، خاصة إذا كنت تعانين منها أثناء فترة الحمل، ويمكن علاجها بطرق بسيطة ومنها:

ارتداء جبيرة الرسغ

جبيرة الرسغ هي شيء ترتديه على يدك لإبقاء معصمك مستقيمًا يساعد في تخفيف الضغط على العصب.

ترتديه في الليل أثناء نومك سيتعين عليك ارتداء جبيرة لمدة 4 أسابيع على الأقل قبل أن تبدأ في الشعور بالتحسن.

-توقف أو قلل من الأشياء التي قد تسبب ذلك

توقف أو قلل من أي شيء يتسبب في ثني معصمك بشكل متكرر أو قبضتك بقوة.

المسكنات

قد توفر مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين راحة قصيرة المدى من آلام النفق الرسغي.

تمارين اليد

هناك قدر ضئيل من الأدلة التي تشير إلى أن تمارين اليد تساعد في تخفيف أعراض متلازمة النفق الرسغي.

راجع طبيبك إذا كانت

-أعراضك تزداد سوءًا أو لا تختفي

-العلاج في المنزل لا يعمل

يمكن لطبيبك العام عادة تشخيص متلازمة النفق الرسغي عن طريق السؤال عن الأعراض وفحص يدك.

إذا لم تساعد جبيرة الرسغ، فقد يوصي طبيبك بحقن الستيرويد في معصمك هذا يقلل من التورم حول العصب ، ويخفف من أعراض متلازمة النفق الرسغي.

حقن الستيرويد ليست دائمًا علاجًا يمكن أن تعود متلازمة النفق الرسغى بعد بضعة أشهر وقد تحتاج إلى حقنة أخرى.

ما الذي يسبب متلازمة النفق الرسغي؟

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتضخم النفق الرسغي داخل معصمك ويضغط على أحد أعصابك المتوسطة.

أنت أكثر عرضة للخطر إذا:

-تعانى من زيادة الوزن

- فترة الحمل

-تقوم بعمل أو هوايات تعني أنك تثني معصمك بشكل متكرر أو قبضتك بقوة مثل استخدام أدوات الاهتزاز

-لديك مرض آخر ، مثل التهاب المفاصل أو مرض السكري

-لديك والد أو أخ أو أخت لديهم متلازمة النفق الرسغي