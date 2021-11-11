شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات طبيعية لعلاج الانتفاخ.. تناول الزنجبيل والكراوية والكمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن كل شخص يمكن أن يعاني من الانتفاخ، إلا أن بعض الناس ينزعجون منه أكثر من غيرهم حيث قد يكون مزمنًا في بعض الأحيان، ولكن إجراء بعض التغييرات البسيطة على نظامك الغذائي يمكن أن يُخفف فى الانتفاخ والغازات وتساعد أيضًا على الهضم، وهناك وصفات طبيعية لعلاج الانتفاخ من منزلك لا تحتاج إلى استشارة طبية.

أعشاب لتسكين الانتفاخ

قد تساعد بعض الأعشاب فى التقليل من آلام الانتفاخ، وفقًا لتقرير موقع " everydayhealth"، فإن أحد الأعشاب التي ثبت أن لها تأثير فى علاج الانتفاخ هو الزنجبيل، حيث يساعد في تسريع عملية الهضم، وهو أمر مهم لأنه إذا كانت معدتك تهضم بشكل أسرع، لن تعانى من الانتفاخ.

تشمل الأعشاب والتوابل الأخرى التي قد تخفف الانتفاخ.. ما يلي:

البابونج

الشبت

الشمر

الريحان

الكراوية

الكمون

البقدونس

النعناع

النعناع مع الكراوية

مزيج من زيت الكراوية والنعناع هي تركيبة بدون وصفة طبية مصممة للمساعدة في إدارة عسر الهضم، حيث يوصي به بعض الأطباء لعلاج الغازات والانتفاخ.

البروبيوتيك

قد تساعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك أيضًا في المساعدة على الهضم وتخفيف الانتفاخ، والبروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة، معظمها بكتيريا جيدة، تشبه البكتيريا الموجودة في أمعاء الإنسان.

تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا

تناول وجبات أصغر بشكل متكرر

المشي بعد الأكل

تناول المشروبات الدافئة

نصائح للوقاية من الانتفاخ: