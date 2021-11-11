شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للخضراوات الورقية.. تعزز فقدان الوزن وتحسن صحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع الخضراوات الورقية بالعديد من الفوائد الصحية خاصة أنها منخفضة السعرات الحرارية، لذلك من الممكن تناول السبانخ والخس وما إلى ذلك دون أي خوف من زيادة الوزن، إلى جانب ذلك، فهي مليئة أيضًا بفيتامين K والمغنيسيوم والكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى المعروف أنها تفيد صحتنا العامة، ويوضح تقرير موقع "ndtv" الفوائد الصحية للخضراوات الورقية.

فيما يلى.. 5 فوائد صحية للخضراوات الورقية:

تعزيز فقدان الوزن:

الخضراوات الورقية منخفضة السعرات الحرارية، لذلك، فإن تناول الكثير من هذه الخضراوات يمنحك شعورًا بالشبع لفترات طويلة بما يخدم خطة فقدان الوزن لديك.

تبطئ عملية الشيخوخة:

الخضار الورقية مليئة بفيتامين K والمغنيسيوم والكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، قد تساعد هذه العناصر الغذائية في إبطاء عملية الشيخوخة.

تزيد من قوة العظام:

تنتج الخضراوات الورقية مادة مغذية تسمى أوستيوكالسين، والتى تعمل على تقوية العظام مما يساعد على تعزيز صحتها.

إدارة مرض السكري:

تحتوي الخضراوات الورقية على مستويات عالية من المغنيسيوم وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. قد يساعد هذا أيضًا في إدارة مرض السكري.

تعزيز صحة العين:

الخضار الورقية غنية بالكاروتينات، وهو نوع من الصبغة التي تشكل أيضًا جزءًا من عيون الإنسان، من المعروف أن الكاروتينات تحمي العين من أي ضرر ناتج عن أشعة الشمس.