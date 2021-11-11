شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: دواء فايزر يقلل من الأعراض الخطيرة لكورونا بنسبة 89% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن الحديث عن أن هناك دوائين لمواجهة فيروس كورونا، أخبار سارة، وخاصة لمن يتعرضون للمرض بصورة شرسة، وخاصة أن الدوائين يعملان على الفيروس نفسه بخلاف الأدوية التي يتم تناولها أيضا كمضادات الالتهابات.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن دواء فايزر يقلل من الأعراض الخطرة بنسبة 89% ، وخاصة لمن يعانون من ضعف المناعة أو الأورام، لافتا إلى أن دواءً بريطانيا سيبيع من 5 إلى 7 مليار دولار خلال العام المقبل، كما أن فايزر تحدثت عن أنها ستبيع أكثر فارتفع سهم فايزر، حيث أصبحت هناك منافسة بين شركات الأدوية.

وتابع الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة: "فايزر وضعت خطة لبيع بـ 36 مليار دولار من اللقاحات فقط العام المقبل".