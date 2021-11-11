شكرا لقرائتكم خبر عن طرق صحية فعالة للتخلص من الهالات السوداء وانتفاخ العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت العين منطقة حساسة للغاية من الجسم، وخصوصًا الجلد المحيط بها لأنها أنحف، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور انتفاخات تحت العين والهالات السوداء، منها قلة النوم والجفاف وعدم تناول نظام غذائي صحى ومتوازن، كما يمكن للوراثة والشيخوخة أيضًا أن تلعب دورًا فى ظهور الهالات السوداء، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز أون نيوز" الهندية.

هناك العديد من المنتجات في السوق التي تدعي تصحيح أو علاج الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين لكنها لا تعمل حقًا، وفيما يلي بعض النصائح للعناية بالانتفاخ تحت العين والهالات السوداء:

- اشرب الكثير من الماء، فهذا يساعد على تقليص أكياس العين التى تسبب الانتفاخ، كما أن استخدام الكمادات الباردة يعمل بشكل جيد لتقليص أكياس العين بسرعة.

- استخدم أكياس الشاي (خاصة الشاي الأخضر) تحت عينيك للمساعدة في التخلص من الهالات السوداء والانتفاخ، حيث يعتبر الكافيين الموجود في الشاي من مضادات الأكسدة القوية جدًا، فهو لا يزيد من تدفق الدم فحسب، بل يوفر أيضًا الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهذا يبطئ عملية الشيخوخة.

- يمكن أن يكون نقص الحديد أيضًا سببًا للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، لذلك يجب تضمين الأطعمة الغنية بالحديد فى نظامك الغذائى.

- استخدمى تفتيح البشرة، مثل كريمات العين أو المواد الهلامية التي تحتوي على مكونات مثل الهيدروكينون وفيتامين سي وحمض كوجيك وحمض الهيالورونيك.

- إذا كنت تعانين من انتفاخ العينين في كثير من الأحيان، احرصى على النوم مع رفع رأسك باستخدام وسادة إضافية، حيث يمنع هذا الارتفاع تجمع سوائل الجسم تحت العينين.

- احصلى على قسط جيد من النوم لمدة 8 ساعات فى كل ليلة، حيث إن قلة النوم يمكن أن تجعل عينيكِ تشعران بالتعب وبالتالي تساهم في تغيرات الجلد التي تسبب ظهور الهالات السوداء.

- يمكن أن يكون فقدان الكولاجين أيضًا أحد أسباب ظهور الهالات السوداء، لذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والأحماض الأمينية تُعزز إنتاج الكولاجين عن طريق زيادة مستويات حمض الهيالورونيك للحفاظ على صحة الجلد.

- تجنبى الجلوس لفترات طويلة أمام الموبايل وشاشات الأجهزة الإليكترونية الأخرى، لأن الضوء الاصطناعي يسبب الجفاف وفقدان رطوبة الجلد مما يؤدي إلى تكسر الكولاجين ويسبب ظهور دوائر داكنة أسفل العين.