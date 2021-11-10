شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الأرق.. تقنية بسيطة هتساعدك على النوم خلال "60 ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مشاكل النوم أمرًا شائعًا، ولكن لحسن الحظ، تعد بعض التقنيات بالحث على الاسترخاء في فترات زمنية قصيرة، حيث وفقا لتقرير موقع " express" فإن إحدى الطرق التي طرحها طبيب متدرب في جامعة هارفارد يمكن أن تتيح النوم في 60 ثانية فقط.

في السنوات الأخيرة، شهدت أبحاث النوم طفرة في الأساليب التي تدور حول عمل الإيقاع، على وجه الخصوص، قد يساعد الأفراد على النوم في إطار زمني قصير مثل 60 ثانية.





قدم أحد خبراء النوم طريقة تُعرف بتقنية التنفس 4-7-8 يمكن أن تحفز على النوم في بضع ثوانٍ، والتى تتكون من ثلاثة أنماط:

- تنفس من خلال الأنف لمدة ثانيتين

- احبس أنفاسك لمدة 3.5 ثانية

- قم بالزفير من خلال الفم لمدة أربع ثوان

وصف أندرو ويل الطبيب المتدرب في جامعة هارفارد هذه الطريقة بأنها مهدئ طبيعي للجهاز العصبي، قائلا: "يجب أن تفعل هذا مرتين على الأقل في اليوم، يمكنك القيام بذلك بشكل متكرر إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن ليس أكثر من أربع دورات تنفس في وقت واحد، على الأقل في الشهر الأول".

وأضاف الطبيب ويل: "إذا كنت مرتاحًا لذلك، يمكنك زيادة عدد دورات التنفس إلى ثماني دورات، وهذا هو الحد الأقصى على الإطلاق".

الأدلة التي تدعم فعالية الطريقة محدودة، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لدعم أهميتها، ولكن بعد ممارسة الطريقة لمدة أربعة إلى ستة أسابيع، يمكنك محاولة استخدامها لأشياء مختلفة.

"بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من الممارسة المنتظمة ، كانت هناك تغييرات مهمة للغاية ستحدث، فهو يخفض معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم ويحسن الهضم، كما أنه إجراء قوي للغاية لمكافحة القلق، وهو أقوى بكثير من الأدوية المضادة للقلق".