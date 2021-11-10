شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة لـ"إكسترا نيوز" : لقاحات كورونا تمنع تحورات الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أهمية حصول المواطنين على لقاحات كورونا، موضحا أن الحصول على لقاحات كورونا يمنع الفيروس من التحور وخروج سلالات جديدة كما يظهر في العالم خلال الفترة الراهنة.

وقال رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الحصول على لقاحات كورونا يمنع الإصابات الشديدة بالفيروس ويمنع دخول المستشفيات، كما أنه يقلل من معدلات الوفيات بشكل كبير.

وتابع رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، لابد أن نحرص على الحصول على اللقاحات، لأن تحورات الفيروس تكون أقل بشكل كبير حال زيادة أعداد الملقحين، ولن تظهر سلالات جديدة، وبالتالي يحمى البشرية كلها من الإصابة بالفيروس ، لأن ظهور سلالات كثيرة من الفيروس تكون سببا في حدوث موجات إصابات في العديد من دول العالم.