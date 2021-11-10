تجنبوا أسوأ “فيتامين سي” على الإطلاق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 6 ثواني

يدعم الكثيرون أجسامهم بجرعات من المكملات الغذائية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعتمد المواطنون على شرب كأس من المياه بعد إذابة قرص فوار من “فيتامين سي” لتجنب نزلات البرد.

يعتبر “فيتامين سي” إلى جانب “فيتامين د” من أكثر المكملات الغذائية شيوعا في العالم، خصوصا أن الكثيرين يفضلون تناوله على شكل أقراص فوارة منتشرة في أغلب صيدليات العالم وحتى إنها تباع في الأسواق من دون وصفة طبية.

ويعتمد الكثيرون على “فيتامين سي” لرفع مناعة الجسم ومنحه جرعة من النشاط والحيوية في مواسم الشتاء لتجنب الأمراض أو لدعم أجسامهم عند شعورهم بالمرض.

وعلى الرغم من أن جرعات مكملات “فيتامين سي” منتشرة جدا ولها العديد من الفوائد المثبتة علميا، إلا أنه للحصول على هذه الفائدة يجب على الإنسان معرفة النوعيات المثالية والأفضل لتناولها، خصوصا أن بعض النوعيات قد تقدم مفعولا معاكسا.