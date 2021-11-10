شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج النحافة من غير آثار جانبية.. 7 أطعمة صحية هتزَود وزنك بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النحافة من المشكلات المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك ناتجا عن الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية، وقد يكون نتيجة سوء التغذية وعدم تناول الأكلات التى تساعد على زيادة الوزن وتعزيز الصحة.

وحسب ما ذكره موقع healthy فمن المحتمل أن يعاني الشخص الذي يعاني من نقص الوزن من مشاكل صحية، بما في ذلك تأخر النمو، وضعف جهاز المناعة، وهشاشة العظام، وزيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الجراحة، وسوء التغذية، وغيرها.

وهناك بعض الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن ومنها:1: الحليب

يمكن أن يساعد البروتين الأشخاص على زيادة الوزن بسهولة ويكون أكثر فعالية إذا شربوا بعد فترة وجيزة من التمرين كوبا من الحليب، ويقدم الحليب مزيجًا من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم .

2: الأرز

كوب أرز يحتوي على حوالي 200 سعر حراري، كما أنه مصدر جيد للكربوهيدرات التي تساهم في زيادة الوزن، ويجد الكثير من الناس أنه من السهل دمج الأرز في الوجبات التي تحتوي على البروتينات والخضراوات.

3: اللحوم الحمراء

ثبت أن تناول اللحوم الحمراء يساعد في بناء العضلات واكتساب الوزن، حيث تحتوي شرائح اللحم على كل من الليوسين والكرياتين ، وهي عناصر مغذية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز كتلة العضلات،حيث تحتوي شرائح اللحم واللحوم الحمراء الأخرى على البروتين والدهون ، مما يعزز زيادة الوزن.

4: المكسرات

يمكن أن يساعد تناول المكسرات بانتظام الشخص على زيادة الوزن بأمان، المكسرات هي وجبة خفيفة رائعة ويمكن إضافتها إلى الوجبات الأساسية أيضًا، بما في ذلك السلطات.

5: الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

يحتوي هذا الخبز على الكربوهيدرات المعقدة، والتي يمكن أن تعزز زيادة الوزن، ويحتوي بعضها أيضًا على بذور توفر فوائد إضافية.

6: الكربوهيدرات المعقدة

تساعد بالفعل على تعزيز نمو العضلات وزيادة الوزن، لاحتوائها على عدد كبير من السعرات الحرارية، وتشمل، البطاطا، حبوب الذرة، الفاصوليا، الشوفان، البقوليات.

7: السلمون

سمك السلمون غني بالدهون الصحية، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يتطلعون إلى زيادة الوزن، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين.