شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين "د" مرتبط بزيادة خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يكون بسبب مجموعة من الحالات التى يصعب اكتشافها في المراحل المبكرة بسبب غياب الأعراض، ويُنصح بعدم تناول أطعمة معينة، لا سيما تلك الغنية بالدهون المشبعة، عند محاولة التحكم في الحالة، ومع ذلك، هناك أدلة متزايدة على أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يساهم أيضًا في هذه الحالة، وفقا لتقرير موقع " اكسبريس".

يشير ارتفاع الكوليسترول إلى وجود جزيئات دهنية تنتشر في الدم وتتراكم على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى انسدادها، على الرغم من أنه غير ضار بشكل عام في المراحل الأولية، إلا أن الحالة يمكن أن تدمر الجسم إذا تركت دون علاج.

يواصل الباحثون اكتشاف بعض عوامل الخطر المختلفة لهذه الحالة، بينما يجب تجنب بعض الأطعمة، هناك أطعمة تحتوي على فيتامين رئيسي واحد قد تقلل من خطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

فيتامين د ضروري للصحة، مع عدد كبير من الدراسات التي تسلط الضوء على دوره في تعزيز المناعة وصحة العظام، وهو معروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس لأنها المصدر الرئيسى له بجانب بعض الأطعمة.

وفقًا لـلباحثين في مركز القلب في المملكة المتحدة Heart UK ، يحتاج الجسم إلى الكوليسترول في خلايا الجلد لإنتاج فيتامين (د) من أشعة الشمس، وفيتامين د يتحول لاحقًا مرة أخرى في الكبد والكلى، لكن الكوليسترول ضروري للخطوة الأولى.

حتى الآن ، أظهرت التحليلات أن الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.