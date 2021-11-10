شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة تقلل مخاطر السكتة الدماغية بنسبة 52% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية واحدة من الحالات التي تصيب الناس في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب ضيق فى الشرايين وتتعطل الدورة الدموية وإمداد الدماغ بالأكسجين مما يؤدي إلى حدوث تضخم.

ويوصي الخبراء بمراقبة عوامل الخطر القابلة للتعديل للوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والامتناع عن تناول الكحول والتدخين، ومن ناحية أخرى، يوصون بإجراء فحوصات بانتظام لتقليل المخاطر مع مرور الوقت، ومع ذلك، اتضح أنه على صعيد النظام الغذائي، هناك فاكهة معينة يمكنها تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى النصف.

الفاكهة التي تحارب مخاطر السكتة الدماغية

وفقًا لـ Harvard Health هناك فاكهة واحدة لها تأثيرات وقائية ويمكن أن تقلل من مخاطر السكتة الدماغية إلى النصف، وهى الكمثرى، فهى فعالة في الحد من مخاطر السكتة الدماغية، تعد الكمثرى مصدرًا جيدًا للألياف ومركبات الكاتيكين النباتية، حيث توجد هذه المادة أيضًا في التفاح والكاكاو وترتبط بتحكم أفضل في ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول السيئ، وتحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.

أبرز الخبراء والأبحاث في وقت سابق كيف يمكن أن يكون تناول الفاكهة يوميًا مفيدًا لصحة القلب وأيضا تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب محتواها من مضادات الأكسدة.

فوائد الكمثرى

وفقًا لدراسة أجريت عام 2011، كشفت مجموعة من الخبراء الهولنديين أن الفواكه التي تحتوي على أعلى محتوى كيميائي نباتي يمكن أن تكون فعالة في تقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، كشف المؤلف الرئيسي أن تناول الفواكه البيضاء يمكن أن يثبت فعاليته ضد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

قام الخبراء بتحليل تناول التفاح والكمثرى للمشاركين - فالفواكه مصدر غني بالفلافونويد والألياف الغذائية، خلال فترة المتابعة التي استمرت 10 سنوات، تم تسجيل 233 حالة مصابة بسكتة دماغية واكتشف أن الإصابة كانت أقل بنسبة 52% لدى أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من الفواكه البيضاء.

بشكل قاطع، قرر الفريق أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كان أقل بنسبة 9% مع كل 25 جرامًا من يتم تناولها الفاكهة البيضاء المستهلكة في اليوم، كما سلطت الدراسات الضوء على كيف أن اتباع نظام غذائي متوسطي أو نظام مشابه للبروتين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومع ذلك، فإن هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا في النساء منه عند الرجال.