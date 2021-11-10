شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فحص 4 ملايين طالب فى المدارس.. كيف يسبب سوء التغذية تقزم الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان وزارة الصحة والسكان عن فحص 4 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية بداية من العام الدراسى الحالى حتى اليوم، نتعرف فى هذا التقرير على التقزم وقصر القامة عند الأطفال وكيف يتسبب سوء التغذية فى حدوثه، بحسب موقع yalemedicine.

في كل زيارة لمبادرة صحة الطفل، من حديثى الولادة حتى سن المراهقة، سيقيس طبيب الأطفال طول طفلك، يرجع ذلك جزئيًا إلى أن النمو مقياس للصحة، لكن طبيبك سيتتبع أيضًا المعدل الذى ينمو به طفلك نحو الارتفاع المستهدف المقدر له.

قصر القامة

قصر القامة عند الأطفال

قالت الدكتورة أنيشا باتيل أستاذة مساعدة فى طب الأطفال فى جامعة ييل ميديسن: "نرى قصر القامة فى جميع الأعمار، من الطفولة المبكرة حتى الانتهاء من النمو".

يحسب الأطباء نطاق الطول النهائى للطفل بناءً على الإمكانات الوراثية، ويحددون الطول "المتوسط ​​للوالدين" بناءً على ارتفاعات الوالدين.

على الرغم من أن قصر القامة يمكن أن يظهر فى مرحلة الطفولة المبكرة أو فى أى مرحلة من مراحل الطفولة، إلا أنه يُلاحظ عمومًا مع بدء سن البلوغ - في نحو 10 سنوات للفتيات و11 عامًا بالنسبة للأولاد ستنتهى فرصة معالجته بمجرد انتهاء سن البلوغ، بشكل عام قبل أن يبلغ الطفل 16 عامًا.

وإذا كان الوالدان قلقين فإن عمر 8 إلى 10 سنوات هو الوقت المناسب للحصول على تقييم، أو على الأقل للتحدث عن ذلك مع طبيبك"، وإلا فقد يفوتون فرصة التدخل.

التغذية وقصر القامة عند الأطفال

سوء التغذية سبب شائع لتأخر النمو والتقزم عند الأطفال، سواء كان ذلك بسبب عدم كفاية الإمدادات الغذائية، أو اضطرابات الأكل، أو حالة كامنة أو علاج يؤثر على الشهية.

وتختلف أسباب قصر القامة اختلافًا كبيرًا من طفل لآخر فى بعض الأحيان يكون ذلك لسبب طبى فى بعض الأحيان يكون الأمر مجرد تأخير، ما يعنى أن عمر الطفل العظمى ووقت البلوغ قد يتأخر عن أقرانه، لكنه سيصل إلى هناك فى النهاية.

تتضمن بعض أسباب تباطؤ النمو ما يلي:

- الوراثة عندما يكون والدا الطفل وأجداده أقصر، فقد يكون الطفل قصيرًا أيضًا ؛ هذا هو المعروف باسم قصر القامة العائلية.

- الظروف الجينية. يمكن أن تؤدي العديد من المتلازمات الجينية إلى قصر القامة، بما فى ذلك متلازمة برادر ويلي ومتلازمة تيرنر ومتلازمة نونان.

- الأمراض المزمنة يتم إنتاج هرمون النمو عن طريق الغدة النخامية الموجودة فى منتصف الدماغ لذلك، فإن المشاكل الطبية المزمنة التي تؤثر على الغدة النخامية قد تؤثر أيضًا على النمو.

- نقص هرمون النمو بعض الأطفال ببساطة لا ينتجون ما يكفى من هرمون النمو، بما في ذلك أولئك الذين يولدون بغدة نخامية ضعيفة النمو.

- سوء التغذية سواء كان ذلك بسبب عدم كفاية الإمدادات الغذائية، أو اضطراب الأكل، أو حالة كامنة أو علاج يؤثر على الشهية، فإن نقص التغذية هو سبب شائع لتأخر النمو.

- الضغط النفسى سواء كان الأمر يتعلق بالتعرض للعنف أو مجرد التواجد فى بيئة منزلية لا تراعى كثيرًا، يمكن للأطفال تجربة ضغوط نفسية اجتماعية تمنعهم من النمو بشكل صحيح.



قصر القامة

علاج قصر القامة الناتج عن سوء التغذية

يعتمد علاج قصر القامة على السبب في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدى معالجة الحالة الأساسية مثل سوء التغذية إلى علاج قصر القامة، وعندما يتعلق بسوء التغذية يمكن تحسين التغذية بالأدوية التي تعمل على تحفيز الشهية.