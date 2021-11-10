شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون جسماً مضاداً يحمى من متغيرات كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد العلماء جسمًا مضادًا يمكنه حماية الناس من فيروس كورونا ومتغيراته وأنواع أخرى من الفيروسات التاجية، ويعمل الجسم المضاد DH1047 عن طريق الارتباط بخلايا الفيروس وتحييدها ومنعها من التكاثر، وهو فعال في منع العدوى والمساعدة في علاج شخص مصاب بالفعل بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال فريق البحث في جامعة نورث كارولينا وجامعة ديوك، إنهم وجدوا قطعة أساسية يمكن أن تساعد في مكافحة الوباء الحالي وتفشي الفيروس في المستقبل.

وقال الدكتور بارتون هاينز، مدير معهد ديوك للقاحات البشرية والمؤلف المشارك للدراسة، في بيان: "هذا الجسم المضاد لديه القدرة على أن يكون علاجيًا للوباء الحالي ويمكن أن يكون متاحًا أيضًا لمنع تفشي المرض في المستقبل".

وحدد الباحثون، فى الدراسة التي نشرت في مجلة Science Translational Medicine ، أكثر من 1700 من الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

من بين هذه المجموعة، تم تحديد 50 خلية يمكن أن ترتبط بكل من فيروس كورونا وفيروس السارس SARS - الفيروس الذي تسبب في تفشي المرض في آسيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كان أحدهما، المسمى DH1047 ، فعالًا بشكل خاص ، حيث كان قادرًا على الارتباط بجميع أنواع الفيروسات ، سواء الحيوانية أو البشرية.

وقال هاينز: "يرتبط هذا الجسم المضاد بالفيروس التاجي في موقع محفوظ عبر العديد من الطفرات والاختلافات ونتيجة لذلك ، يمكنه القضاء على مجموعة واسعة من الفيروسات التاجية".

تم اختبار الجسم المضاد على الفئران ، ووجد أنه قادر على حماية القوارض من الإصابة بعدوى كورونا بعد التعرض للفيروس.وكان فعالًا ضد جميع أنواع السلالات أيضًا ، بما في ذلك متغير دلتا شديد العدوى.

تم أيضًا اختبار أنواع أخرى من الفيروسات التاجية التي يُعتقد أن لديها القدرة المستقبلية على إصابة البشر، وتم تحييدها بواسطة الجسم المضاد.

قال الدكتور رالف باريك، أستاذ علم الأوبئة في جامعة نورث كارولينا والمؤلف المشارك المشارك في البحث: "توفر النتائج نموذجًا للتصميم العقلاني لاستراتيجيات اللقاح العالمية المقاومة للتغيرات وتوفر حماية واسعة من الفيروسات التاجية المعروفة والناشئة ''.

عند اختبار الأجسام المضادة على الحيوانات المصابة بالفعل ، وجدوا أنها فعالة في تقليل شدة الأعراض المتعلقة بالرئتين.

حاليًا ، تعتبر علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة من أكثر العلاجات فعالية في علاج كورونا يضخ العلاج جسم الشخص بأجسام مضادة لكورونا تساعد جهاز المناعة في تحييد خلايا الفيروس ومنعها من التكاثر.