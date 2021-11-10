شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل الدم المنتظمة تزيد فرص تحسن مرضى سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن اختبارات الدم المنتظمة لمرضى سرطان البروستاتا يمكن أن تحسن بشكل كبير فرصهم في البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن أن يساعد إجراء اختبارات الدم قبل وأثناء العلاج الكيميائي الأطباء على اكتشاف ما إذا كان المريض لديه مقاومة أو يطور مقاومة للأدوية المستخدمة في علاج سرطان البروستاتا، هذا يمكن أن يسمح للطبيب بتحويل المريض إلى أدوية أخرى لعلاج السرطان.

غالبًا ما يُعالج الرجال المصابون بسرطان البروستاتا الذي بدأ في الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم باستخدام علاج كيميائي يمكن أن يحسن البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.

كجزء من الدراسة الجديدة التي قام بها الباحثون في معهد بارتس للسرطان في جامعة كوين ماري بلندن، نظروا في علامات السرطان في الدم المعروفة باسم الخلايا السرطانية المنتشرة (CTCs).

CTCs هي خلايا سرطانية دخلت مجرى الدم إما من موقع السرطان الأصلي أو من الأورام الموجودة في جميع أنحاء الجسم حيث انتشر السرطان.

أخذ العلماء عينات دم من 56 مريضًا مصابًا بسرطان البروستاتا المتقدم الذين كانوا يعالجون في مستشفى سانت بارثولوميو في لندن.

تم أخذ العينات على مدى ستة إلى ثمانية أشهر وتم تغطيتها قبل أن يبدأ المرضى العلاج، بعد الجرعة الأولى من العلاج الكيميائي ، قبل الجرعة الخامسة وبمجرد الانتهاء من جميع الجرعات.

على وجه التحديد ، بحثوا عن أنماط في البيانات من الرجال الذين استجابوا للعلاج والذين لم يستجيبوا له، والذين تطور السرطان لديهم وبأي سرعة.

تم الكشف عن النتائج بين الرجال الذين لديهم أكثر من ستة من الخلايا الجذعية السرطانية التي تم اكتشافها لكل 7.5 مل من الدم قبل جرعة العلاج الكيميائي الثانية ، كان من المرجح أن يتكرر مرضهم أو يتطور في غضون ثلاثة أشهر وكانوا أكثر عرضة للوفاة في غضون 18 شهرًا.

من ناحية أخرى ، كان من المرجح أن يبقى الرجال الذين لديهم أقل من ستة من الخلايا الجذعية السرطانية لكل 7.5 مل من الدم على قيد الحياة لمدة 17 شهرًا دون أن يتطور السرطان لديهم ، وكان لديهم وقت بقاء إجمالي لمدة ثلاث سنوات.

كما أشارت الأعداد الكبيرة من الخلايا السرطانية في نهاية العلاج إلى أن الرجال كانوا أكثر عرضة للانتشار السريع للسرطان وموتهم في وقت مبكر.