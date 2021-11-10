شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف التحاليل اللازمة للأم لمنع انتقال العدوى للأجنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل اللازمة للأم بفترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين والتى يتم عملها ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وقالت وزارة الصحة والسكان إن مواعيد العمل لوحدات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم الكشف والتحليل والعلاج بالمجان في سرية تامة لكل السيدات، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم أيضا رعاية متكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة بــ 42 يوما.

وتابعت، أن المبادرة تقدم خدمات منها التوعية الصحية للسيدات الحوامل، قياس الطول والوزن، قياس ضغط الدم، تحليل السكر، تحليل للكشف عن بكتيريا الزهرى، تحليل للكشف عن الالتهاب الكبدى B.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين متوفرة في مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية.