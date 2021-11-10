شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للأمهات لحماية الأطفال من الأنيميا بعد مبادرة الصحة لفحص طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مبادرة وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، والتى انطلقت مع بداية العام الدراسى الحالى وحتى اليوم، نقدم للأمهات أهم النصائح لمساعدتك فى حماية طفلك من الأنيميا والسمنة.

فى البداية.. يجب أن نعرف أولًا ما هو فقر الدم "الأنيميا"؟

هو حالة لا يحتوى فيها الدم على ما يكفى من كرات الدم الحمراء السليمة لحمل كمية الأكسجين الكافية إلى أنسجة الجسم، أى أنه انخفاض ملحوظ للهيموجلوبين فى الدم، والأنيميا لها عدة أنواع وتحدث لأكثر من سبب، وتتباين فيها الحالات من بسيطة إلى حادة.

ما هى الأعراض التى يمكن أن تظهر على الطفل تدل على الإصابة بالأنيميا؟

- جلد شاحب.

- التعب.

- برودة اليدين والقدمين.

- تباطؤ النمو.

- فقدان الشهية.

- سرعة التنفس بشكل غير طبيعى.

- العدوى المتكررة.

فيما يلى.. مجموعة من النصائح للأمهات للتعامل مع الأنيميا والوقاية منها:

- من المهم إعطاء طفلك الأطعمة الغنية بالحديد وتضمينها في الوجبات الثلاثة الأساسية لرفع مستويات الهيموجلوبين في الدم، مثل المكسرات والفواكه المجففة والبقوليات والبذور والدواجن والأسماك "السردين، التونة".

- من المهم لطفلك تناول الخضروات والفواكه على مدار اليوم، حيث تساعد على تعزيز نمو الطفل وبناء جهازه المناعي.

- الحفاظ على رطوبة طفلك أمر في غاية الأهمية، عن طريق شرب ما يكفى من الماء والسوائل الطبيعية من الفواكه.

- احرصى على منتجات الألبان، خاصة فى وجبة الإفطار، فمن المهم تناول كوب من الحليب، مع ضرورة تناول بيضة أو جبن، ومن الأفضل أيضًا تناول كوب من الحليب في وجبة العشاء أو كوب من الزبادى.

- تجنبى إضافة اللحوم والأطعمة المصنعة لوجبات طفلك، لأنها تتسبب في إصابتهم بالعديد من الأمراض، ويمكنك استبدالها بالأطعمة الغنية بالبروتين الجيد كالبيض والفول الأجبان.