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قبل ما المشكلة تكبر.. تعرف على علامات السكتة الدماغية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة وتحدث عندما ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء في الدماغ، مما يمنع أنسجته  الحصول على الأكسجين والمواد المغذية، و تبدأ خلايا الدماغ في الموت خلال دقائق.

 

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن علامات السكتة الدماغية ما يلي:

 

 

 

-مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون.

 

-شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق.

 

-مشاكل في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

 

-صداع الراس.

 

-صعوبة في المشي.

MO Nasa

MO Nasa

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