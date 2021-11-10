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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما المشكلة تكبر.. تعرف على علامات السكتة الدماغية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة وتحدث عندما ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء في الدماغ، مما يمنع أنسجته الحصول على الأكسجين والمواد المغذية، و تبدأ خلايا الدماغ في الموت خلال دقائق.
وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن علامات السكتة الدماغية ما يلي:
-مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون.
-شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق.
-مشاكل في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.
-صداع الراس.
-صعوبة في المشي.