شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات أمريكية: عدم الحصول على لقاح كورونا يزيد خطر الوفاة 20 مرة من متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات جديدة أن الأشخاص غير الحاصلين على لقاح كورونا أكثر عرضة بنسبة 20 مرة للوفاة من الفيروس الناجم عن متغير دلتا شديد العدوى مقارنة بأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، بحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس الأمريكية تتم حماية جميع الأعمار بشدة بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

وشمل التحليل كل شخص في ولاية تكساس مؤهل للتطعيم فوق سن 12، فى الفترة بين 4 سبتمبر و 1 أكتوبر.

تضيف أحدث الأرقام إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى وجود مخاطر صحية يمثلها متغير دلتا، فضلاً عن الفعالية القوية للقاحات في الحماية ضده.

أظهرت بيانات أخرى من نيو ساوث ويلز في أستراليا، أن الأشخاص غير المحصنين كانوا أكثر عرضة للوفاة 16 مرة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم أثناء تفشي متغير دلتا.

ووجدت دراسة أخرى من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص غير المحصنين كانوا أكثر عرضة للوفاة 11 مرة من الأشخاص الذين تلقوا جرعتين.

وقالت وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس، إن سكان الولاية كانوا أكثر عرضة للوفاة من كورونا بأربع إلى خمس مرات في أغسطس، عندما كان متغير دلتا هو الأكثر شيوعًا، مقارنةً بشهر أبريل، حيث كان متغير دلتا وقتها غير مهيمنًا.

جدير بالذكر أنه تم تطعيم حوالي 55٪ من سكان تكساس بشكل كامل وفقًا لجامعة جونز هوبكنز مقارنة بمتوسط ​​الولايات المتحدة البالغ 58.4٪ ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.