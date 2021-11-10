شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء لا تفعلها عند تناول الماء.. أبرزها لا تشرب أثناء الوقوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الترطيب في غاية الأهمية من أجل تحسين أداء الجسم للقيام بجميع الوظائف الحيوية، فالماء ضروري للبقاء على قيد الحياة، ولكن الشائع فيما يتعلق بكمية الماء التى يجب تناولها، ما لا يقل عن 8-10 أكواب يوميًا، خطأ كبير بل الأهم الحصول على ما يكفيك من الماء ليس أكثر، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 5 أخطاء شائعة عند شرب الماء يجب تجنبها.

شرب الماء أثناء الوقوف

معظمنا يفعل ذلك عدة مرات وهذا يسبب عدة مشاكل مثل توتر الأعصاب، ويخل بتوازن السوائل فى الجسم ويسبب عسر الهضم، كما يقول الخبراء إن شرب الماء أثناء الوقوف يجعله يذهب إلى الجزء السفلي من المعدة وهذا لا يوفر لك العناصر الغذائية.



اخطاء شائعة فى شرب الماء

البلع بسرعة كبيرة

هناك عدة مرات عندما نكون في عجلة من أمرنا أو نشعر بالعطش الشديد، نبتلع الماء بسرعة، هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الشوائب في الكلى والمثانة، بدلًا من ذلك تناول الماء على أكثر من مرة للمساعدة على الهضم.

شرب الماء أكثر مما تحتاج

لا يوجد دليل على أن شرب الماء الزائد له أي فوائد صحية، بل يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص صوديوم الدم المعروف باسم تسمم الماء، والذى قد ينتج عنه تورم الدماغ ونوبات صرع وغيبوبة.



شرب الماء عند الحاجة

لا تشرب الماء قبل الأكل مباشرة

تقترح العديد من الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن تناول الماء قبل الوجبة مباشرة، حتى تشعر بالشبع ولا تتناول الكثير من السعرات الحرارية، لكن هذا ليس صحيحًا، فلا يجب استهلاك أكثر من 25 في المائة من الماء فى المعدة، كما أن شرب الماء قبل الوجبة مباشرة قد يتسبب فى حرمانك من العناصر الغذائية ويُعطل عملية الهضم، وقد يسبب أيضًا الغثيان والإمساك.



شرب الماء قبل الاكل مباشرة

إضافة المحليات الصناعية للماء

يمكن أن تزيد المُحليات الصناعية من خطر زيادة الوزن، قد يكون مذاقها منعشًا ولكن يمكن أن يؤدي في الواقع تقليل رطوبة الجسم، لذلك فإن شرب الماء العادي هو أفضل طريقة للحفاظ على رطوبتك.