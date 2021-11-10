شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير لقاح جديد لكورونا يمكن تخزينه لمدة 7 أيام فى درجة حرارة الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللقاحات هى الأداة الوحيدة لمحاربة كورونا الذى تفشى فى جميع أنحاء العالم، وفى محاولة لدرء الفيروس، طور العلماء لقاحًا بروتينيًا جديدًا يسهل إنتاجه ولا يحتاج إلى تبريد.

ووفقًا للباحثين على موقع "thehealthsite" فإن اللقاح المعتمد على البروتين المصمم حديثًا، والذى تم وصفه أيضًا فى مجلة PNAS، يمكن تطبيقه على لقاحات ضد أمراض أخرى، وقال الباحثون إن اللقاح الجديد المرشح قد أثار استجابات مناعية قوية ضد فيروس كورونا، ومتغيراته فى الفئران.



لقاح كورونا يمكن تخزينه فى غرقة حرارة الغرفة

يمكن تخزين هذا اللقاح لمدة 7 أيام فى درجة حرارة الغرفة

وقال الباحثون إنهم تمكنوا من تجميد الجرعات وتجفيفها بنجاح ثم أعيد تشكيلها لاحقًا دون فقدان الفعالية، مضيفين أنه ظل مستقرًا وقويًا لمدة 7 أيام على الأقل في درجة حرارة الغرفة.

ويعتمد لقاح كورونا التجريبى الجديد على البروتين بالكامل، ما يجعل تصنيعه أمرًا سهلاً على العديد من المنشآت، وقال الباحثون أيضًا إن اللقاح الجديد يتكون من مكونين: أجسام مضادة مشتقة من حيوان الألبكة، والمعروفة باسم الأجسام النانوية، وجزء من بروتين سبايك الفيروس الذي يستخدمه لدخول الخلايا البشرية، على حد قولهم.

ووفقًا لنتائج الدراسة فإن اللقاح له أثار مناعة قوية ضد فيروس كورونا، ما أدى إلى تحفيز كميات كبيرة من الأجسام المضادة المعادلة ضد جزء البروتين الشائك، وقال الباحثون إنه أدى أيضًا إلى إنتاج مناعة خلوية قوية، ما أدى إلى تحفيز الخلايا التائية المساعدة التى تحشد الدفاعات المناعية الأخرى.

وقال الباحثون إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تمكن من إنتاج اللقاح في العديد من المواقع حول العالم، بالقرب من المكان الذي سيتم استخدامه فيه، وقدموا براءة اختراع بشأن تقنيتهم، ويأملون فى إشراك شركات التكنولوجيا الحيوية أو الأدوية لنقل عملهم إلى مزيد من الاختبارات، وفى النهاية، تجربة سريرية.