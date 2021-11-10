شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل الخطر المرتبطة بالنوبة القلبية لا تتجاهلها.. أبرزها قلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب أصبحت سببًا رئيسيًا لحالات الموت المفاجئ فى جميع أنحاء العالم، فهى تصنف ضمن الأمراض المزمنة، ومن بينها النوبات والسكتات القلبية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

عوامل الخطر التى يجب وضعها فى الاعتبار للوقاية من النوبات والسكتات القلبية والتى يجب عدم تجاهلها، على النحو التالى:

قلة النوم

الراحة والاسترخاء هى بعض الطرق التى يجدد بها جسمك نفسه، وقد يؤدى حرمان جسمك من النوم لعدد ساعات مناسبة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مرض السكرى غير المنضبط

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والسكرى أو السكر غير المنضبط وسوء الإدارة والسيطرة على مستوياته، يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

عدم إجراء فحوصات للقلب بانتظام

يجب أن يخضع الناس لفحوصات القلب المنتظمة لضمان أداء القلب لوظائفه الصحية.

ممارسة الرياضة مع قلة النوم

يجب على أى شخص تجنب ممارسة الرياضة خاصة إذا كان يعانى من الأرق أو ينام عدد ساعات أقل مما ينبغى.

الاستخدام غير الخاضع للرقابة على المنشطات والمكملات الغذائية

يجب تجنب الاستخدام غير الخاضع للرقابة على المنشطات وحرق الدهون والمكملات الغذائية بالإضافة إلى الحميات الغذائية وبرامج التدريب البدائية، فيجب أن يتم ذلك تحت إشراف المختصين.

نمط الحياة غير الصحى

يمكن أن يؤدى التدخين والإفراط فى شرب الكحول واتباع نمط حياة خامل دون ممارسة أى نشاط بدنى، إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة والنوبات القلبية.

الإفراط فى استهلاك السكر المكرر والكربوهيدرات

يجب تجنب الإفراط فى استهلاك الكربوهيدرات المكررة والسكر والوجبات السريعة وعدم إعادة استخدام الزيوت المكررة.

ممارسة تدريبات مكثفة بعد التعافى مباشرة من كورونا

ممارسة المتعافين حديثا من كورونا الرياضة بشكل مكثف يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للنوبات والسكتة القلبية، حيث يجب أن تركز فى هذه المرحلة على الراحة والتعافي بشكل جيد.