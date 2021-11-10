شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك نحيف.. طرق صحية لمساعدته على النمو واكتساب الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم تتبع مخططات نمو الأطفال وقياس تقدمهم، فإذا لاحظت توقف طفلك عن اكتساب الوزن المناسب لعمره فقد تكون هناك مشكلة يجب حلها، لذلك هناك بعض الطرق الصحية لمساعدة طفلك على زيادة وزنه ونموه بشكل صحى، فإلى جانب إجراء تغييرات محددة على نمط حياتهم بشكل عام، قد تساعد النصائح التالية طفلك في الحفاظ على وزن ونمو جيدين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

قومى بتضمين وجبات عالية السعرات الحرارية في نظامهم الغذائي

إذا كان طفلك يعانى من نقص التغذية أو يواجه صعوبة في تناول الطعام، فتأكدى من تضمين وجبات عالية السعرات الحرارية يوميًا، مثل الميلك شيك والعصائر وأطباق البطاطس جميعها خيارات جيدة.

ركزى على منتجات الألبان والدهون والبروتينات

تعتبر الدهون ومنتجات الألبان شكلاً جيدًا من أشكال التغذية خاصة بالنسبة للأطفال، فحاولى تضمين الجبن والحليب والبيض واللحوم الخالية من الدهون والأسماك الدهنية إلى نظامهم الغذائى، ويمكن أيضًا تضمين المكسرات والبذور.

امنحبهم وجبات صغيرة متكررة

إذا كان طفلك يكافح من أجل إنهاء ثلاث وجبات كبيرة، يمكنك تقسيمها إلى أجزاء صغيرة، وهذه أيضًا طريقة جيدة لتقديم مجموعة متنوعة من الطعام الصحى.

لا تقدمى السوائل أو الماء قبل الوجبة

يمكن للمشروبات التى يتناولها طفلك قبل تناول الوجبات وحتى الماء أن تملأ المعدة بسرعة وبالتالي لا يأكل كما ينبغى، لذلك لا يجب تقديمها إلا بعد الانتهاء من الطعام.

إضافة الفيتامينات أو المكملات الغذائية

إذا فشل الطفل في تلبية مخططات النمو باستمرار، فيمكن تجربة بعض الفيتامينات ومكملات غذائية لزيادة الوزن، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل اختيار أى نوع منها.

لا تضغطى على طفلك ليأكل

لا تخلقى عادات غذائية سلبية، بل عززى الأكل الصحي وحفزيه لتناول وجبات عائلية، واحرصى على أن يتناول الطعام بعيدًا عن استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الموبايل.

قد يبدو الأمر غير منطقي، ولكن يجب أن تشجع الأطفال على أن يكونوا نشيطين بدنيًا، فكلما مارسوا التمارين الرياضية، من المرجح أن يشعروا بالجوع ويكون ذلك حافزًا لهم لتناول الطعام بشكل جيد.