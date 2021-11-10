بيروت - نادين محمد -

مشروبات طبيعية لعلاج ارتجاع المريء يمكن تحضيرها من مطبخك، وتخلصك من الأعراض المزعجة.

يمكن أن تشمل أعراض ارتجاع المريء السعال الغثيان وبحة في الصوت، إليك ما يجب تضمينه أو تجنبه في نظامك الغذائي وتساعد في تخفيف بعض الأعراض.



غالباً ما تتسبب بعض المشروبات مثل القهوة والكولا والعصائر الحمضية القائمة قد تزيد هذه المشروبات من خطر الإصابة بأعراض ارتجاع المريء وبدلاً من ذلك، إليك ما يجب أن تتناوليه لتقليل الأعراض.

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1-شاي الأعشاب

​شاي الأعشاب

يساعد شاي الأعشاب على تحسين عملية الهضم وتهدئة العديد من مشاكل المعدة، مثل الغازات والغثيان وجربي شاي الأعشاب الخالي من الكافيين لعلاج الارتجاع الحمضي.

2-عرق السوس

يساعد عرق السوس على زيادة الطبقة المخاطية لبطانة المريء، مما يساعد على تهدئة أحماض المعدة.

يجب استخدام ملعقة صغيرة من العرقسوس لكل كوب من الماء الساخن.

ينقع العرقسوس لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم يتم تناوله للحصول على أفضل النتائج، تناولي كوبين إلى أربعة أكواب يومياً.



من الممكن أن تتداخل بعض الأعشاب مع بعض الأدوية الموصوفة، لذا تحدثي إلى طبيبك قبل تجربة العلاج بالأعشاب.

​عرق السوس

3-حليب قليل الدسم أو منزوع الدسم

يمكن أن يحتوي الحليب قليل الدسم أو منزوع الدسم على كمية كبيرة من الدهون، وقد يؤدي حليب البقر كامل الدسم إلى إرخاء عضلة المريء السفلية، مما قد يتسبب في ظهور أعراض الارتجاع أو تفاقمه، وإذا كان عليك اختيار منتجات حليب البقر، فاختاري الأقل في الدسم.

​حليب قليل الدسم أو منزوع الدسم

4- حليب جوز الهند

حليب جوز الهند يحتوي على تركيبة قلوية يمكن أن تساعد في منع حموضة المعدة وتخفيف أعراض ارتداد الحمض.

يحتوي حليب الصويا على دهون أقل من معظم منتجات الألبان، مما يجعله خياراً أكثر أماناً للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

​حليب جوز الهند

5-عصير فواكه

الحمضيات وغيرها من المشروبات مثل عصير الأناناس وعصير التفاح حمضية للغاية، وقد تسبب ارتجاع أحماض المعدة.

الأنواع الأخرى من العصائر أقل حمضية، وبالتالي فهي أقل عرضة للتسبب في أعراض ارتجاع المريء لدى معظم الناس.

عليك التوقف عن الأطعمة الحامضية مثل الطماطم، فهي تؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء.

6-عصائر السموثي

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عصائر السموثي غنية بالفيتامينات والمعادن، وهي خيار جيد لمن يعانون من ارتجاع المريء.

عند صنع عصائر السموثي ابحثي عن الفواكه منخفضة الحموضة مثل الكمثرى أو البطيخ. حاولي أيضاً إضافة الخضار الخضراء مثل السبانخ أو اللفت.



جربي العصائر البسيطة منخفض الكربوهيدرات مثل السبانخ والأفوكادو، والشاي الأخضر.

​عصير البطيخ

7- ماء جوز الهند

يمكن أن يكون ماء جوز الهند غير المحلَّى خياراً رائعاً آخر للأشخاص الذين يعانون من أعراض ارتجاع المريء فيعد ماء جوز الهند غنياً بالبوتاسيوم الذي يقلل من إفراز أحماض المعدة.



يمكن لبعض المشروبات أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع، ويجب تجنبها. تشمل الأمثلة عصائر الفاكهة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية.

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ماء جوز الهند

عصائر توقفي عن تناولها

1-الحمضيات

تعتبر عصائر الحمضيات عالية الحموضة بشكل طبيعي، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ارتداد حمض. من أمثلة عصائر الحمضيات:

-عصير الليمون.

-عصير البرتقال.

-عصير اليوسفي.

-عصير جريب فروت.

يمكن أن يتسبب حمض الستريك الموجود بشكل طبيعي في الحمضيات في تهيج المريء.

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عصائر الحمضيات

2- القهوة

تعتبر قهوة الصباح عادة يومية للكثيرين، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء تجنبها، ويمكن للقهوة أن تحفز إفرازات حمض المعدة الزائدة التي قد تصل إلى المريء، خاصة عند شرب الكثير منها.



يمكن أن يكون للمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين، مثل المشروبات الغازية أو الشاي، تأثيرات مماثلة ويجب تجنبها قدر الإمكان.

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القهوة



