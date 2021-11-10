حب العزيز للتسمين في أسبوع

بيروت - نادين محمد -

حب العزيز من أوائل النباتات التي تم زرعها في مصر القديمة، استخدمه الفراعنة على نطاق واسع كغذاء ودواء في آن، دخل في الوصفات الفرعونية لعلاج العديد من الحالات الصحية، منها طريد ديدان المعدة، المياه البيضاء في العين، أو ما يعرف بـ Cataract، لعلاج الإكزيما، الحكة والتهابات الرحم.

ما هو حب العزيز؟

​



قد يبدو حب العزيز نباتاً أو مكوناً مجهولاً لدى بعض البلدان العربية، أو ربما يعرف بأسماء أخرى، كـTiger Nuts أو المكسرات الصفراء، اللوز الأرضي، السعد اللذيذ، حب الزلم... هو في الواقع ليس بمكسرات، شكله كدرنات بحجم حبة حمص، يكسوها نسيج مجعد ومطاطي، أما مذاقه شبيه بجوز الهند.

حب العزيز للتسمين

​



يشتهر حب العزيز بأنه يساعد على فقدان الوزن، وهذا بفضل غناه بالألياف الغذائية، إذ تحتوي الحصة الواحدة منه على 10 غرامات من الألياف التي تعتبر من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، تكبح الشهية، وتمنح المعدة شعوراً بالامتلاء لفترات أطول، لكن بالمقابل يستخدم حب العزيز لزيادة الوزن أو التسمين، ومرد ذلك احتواؤه على نسبة من السكريات التي يمكن أن تساعد في زيادة الوزن إذا ما تم تناوله مع وجبة دسمة، تحوي على سبيل المثال، الحليب، العسل والمكسرات.

كيفية استخدام حب العزيز للتسمين

عادة ما يتم استخدام حب العزيز وفق طرق تقليدية، كأن يقدم مع الحليب كمشروب حلو المذاق، يطلق عليه اسم هورشاتا Horchata، أو كفاكهة مجففة، أو صنع الخبز بدقيق حب العزيز، كما كان يغلى ويقدم كطبق جانبي. أما للتسمين يمكن إعداده وفق بعض الطرق، كالآتي:

حب العزيز والحليب للتسمين



المكونات

• كوب من حب العزيز.

• 4 أكواب من الماء.

• ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

• ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

• ملعقة كبيرة من العسل.

• رشة من الملح.

الطريقة

• ينقع حب العزيز في الماء لمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة بعد تغطيته بخرقة من القماش.

• يوضع الماء وحب العزيز في الخلاط الكهربائي ويمزج لمدة دقيقة على سرعة عالية حتى يصبح الخليط سميكاً مع قطع صغيرة من حب العزيز.

• تضاف الفانيليا، القرفة، العسل والملح.

• يسكب الخليط في وعاء ويتم تناوله بارداً.

حب العزيز والمكسرات للتسمين

​



المكونات

• كمية من حب العزيز حسب الرغبة.

• القليل من الحلبة.

• حفنة من المكسرات، كاللوز، الفستق....

الطريقة

• يطحن حب العزيز، ثم تضاف له بقية المكونات.

• يتم تناوله 4 مرات في اليوم ولمدة شهر مع كوب من الحليب الكامل الدسم.

• سيلاحظ زيادة في الوزن من الأسبوع الأول.

حب العزيز مع الماش للتسمين



المكونات

• كوب من حب العزيز المطحون.

• كوب من السمسم.

• كوب من الماش المطحون.

• كوب من اللوز المطحون.

الطريقة

• تمزج المكونات مع بعضها البعض جيداً.

• يحفظ الخليط في البراد.

• تضاف منه ملعقتان صغيرتان إلى كوب من الحليب الكامل الدسم.

• يتم تناوله مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.



اقرئي أيضاً: