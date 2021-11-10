وداعًا لدهون الارداف العنيدة مع هذه النصائح

بيروت - نادين محمد - تُعاني بعض النساء من مشكلة تراكم الدّهون حول البطن والأرداف؛ حيث يصعب التخلّص منها بسهولة. فالعديد من العوامل التي تؤثر على طريقة معالجة الجسم للدهون وتخزينها خارجة عن سيطرتك تماماً. ووفقاُ للتجارب، تُعتبر الحِميات الخاصّة والوصفات الطبيعية، هي الحل الأكثر فعالية للتخلّص من دهون الأرداف العنيدة. فيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في ذلك بالإضافة إلى بعض الخطوات والنصائح.

وصفات طبيعية للتخلص من دهون الارداف العنيدة

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وصفة الليمون والكمثري للتخلص من دهون الارداف العنيدة

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المكوّنات:

حبة من الليمون المُقطّع.

حبّتين من الكمّثرى المقطّعة.

حبتين من الفجل الأبيض المقطّع.

طريقة التحضير والتطبيق:

يتمّ مزج المكوّنات أعلاه في وعاء، ثم نُقلّبهم جيداً، وبعدها تُضاف كميّة من الماء المغلي بحيث تغمر المكوّنات، ويُترك جانباً لمدّة ساعتين، ثم نتناول كوباً من المزيج السابق يومياً ثلاث مرات قبل كلّ وجبة.

وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون للتخلص من دهون الارداف العنيدة

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المكوّنات:

كمية من زيت الزيتون.

القليل من بشر الزنجبيل.

طريقة التحضير والتطبيق:

نضع زيت الزيتون في وعاء على النار حتى درجة الغليان، ثم نضيف الزنجبيل، ونتركه، ثم نسكبه في علبة بعد أن يبرد، وندلك المنطقة المراد تنحيفها بهذا المزيج بحركات دائرية مع الحرص على تكرار هذه العملية يومياً.

وصفة القهوة للتخلص من دهون الارداف العنيدة

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المكوّنات:

أربع ملاعق من القهوة التركية.

طريقة التحضير والتطبيق:

نمزج القهوة مع القليل من الماء الفاتر حتى نحصل على قوام العجينة، ثمّ نفرك المنطقة المراد تنحيفها قبل الانتهاء من الاستحمام لمدة عشر دقائق بعكس اتجاه عقارب السارعة.

نصائح للتخلص من دهون الأرداف

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يجب تناول غذاء صحيّ ومتوازن ذو سعرات حرارية مناسبة.

تخصيص أوقات محددة لتناول الطعام والتقليل من كمية الطعام في كل وجبة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية مثل الفاكهة، والخضروات، والحبوب.

الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون.

تجنّب المشروبات التي تحتوي على السكّريات.

شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً. فالماء يُخلّص الجسم من الدهون وكذلك السموم، كما أنّه يُقلل من الشهية مما يقلل من كميات الطعام المتناولة خلال الوجبة الواحدة.

تناول طبق من سلطة الخضراوات قبل وجبة الطعام بربع ساعة. مع ضرورة التقليل من الأطعمة الدهنية وكذلك النشويات.

التركيز على تناول الفواكه ما بين الوجبات لتعويض الأملاح والسكريات التي يحتاجها الجسم. الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة وكذلك الحلويات والوجبات السريعة.

تناول كوب من الشاي الأخضر بعد كل وجبة، حيث يعمل الشاي الأخضر على تفتيت الدهون. عدم الجلوس لفتراتٍ طويلة حتى لا تختزن الدهون وتتراكم حول الأرداف.

ممارسة رياضة المشي لمدة ساعة يومياً، حيث تُعتبر من أفضل الطرق لحرق الدهون خاصة تلك الموجودة في منطقة الأرداف.

تنفيذ التمارين المخصصة للأرداف بشكل يومي. صعود ونزول السلالم يومياً لمدة نصف ساعة.



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