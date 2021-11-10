شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي لمرضى الكلى.. 6 أطعمة مفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من مرض مزمن في الكلى، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها هي اتباع نظام غذائى يناسب مرضى الكلى، حيث إنه حتى بعض الأطعمة التي قد تعتقد أنها مفيدة لك يجب تقليلها أومنعها عند الإصابة بأمراض الكلى، في هذا التقرير نتعرف على النظام الغذائي لمرضى الكلى وأبرز 6 أطعمة مفيدة لهم، بحسب موقع "Health".

النظام الغذائي لمرض الكلى المزمن

إن قيودك الغذائية تعتمد على مرحلة مرض الكلى التي أنت فيها، في المراحل المبكرة، يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي صحي شامل منخفض الصوديوم ، خاصة إذا كنت تعاني من حالات أخرى مثل مرض السكري من النوع الثانى أو ارتفاع ضغط الدم ولكن مع تقدم المرض، ستجد أنك بحاجة أيضًا إلى البدء في الحد من البروتين، وكذلك الأطعمة الغنية بمعادن البوتاسيوم والفوسفور.

6 أطعمة من الجيد تضمينها في النظام الغذائي لمرض الكلى المزمن

البهارات

يحتاج جميع المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن إلى مراقبة تناول الملح، فعندما تتلف كليتيك ، لا يمكنها التحكم في كمية الصوديوم في جسمك، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم تلف الكلى ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى ، فمن المهم جدًا أن تتبع توصيات جمعية القلب الأمريكية ومؤسسة الكلى الأمريكية وأن تستهلك أقل من 2300 ملليجرام من الملح يوميًا.

إحدى الطرق الرائعة لخفض الصوديوم من نظامك الغذائي هي استبدال الملح بالتوابل والأعشاب الطبيعية.

يمكن أن تضيف التوابل مثل الريحان والكاري والشبت والزنجبيل وإكليل الجبل.تنصح مؤسسة الكلى بإضافة التوابل المطحونة إلى الأطعمة قبل حوالي 15 دقيقة من الانتهاء من طهيها.

التوت

التوت من مصادر الطاقة الغذائية فهو غني بمضادات الأكسدة الصحية للقلب، بما في ذلك فيتامين سي ولديه يضًا فائدة أخرى فهو منخفض في البوتاسيوم.

عندما يصاب الناس في مرحلة متأخرة جدًا من مرض الكلى، فإن بعض الأطعمة، حتى الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضراوات ، يمكن أن تزيد من نسبة البوتاسيوم في الدم إلى مستوى خطير ويمكن أن يسبب هذا أعراضًا مثل الضعف والخدر والوخز ، أو حتى خفقان القلب أو نوبة قلبية.

التوت له فائدة إضافية فهو يساعد في خفض ضغط الدم وهو عامل خطر آخر لأمراض الكلى.

الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تشمل الموز والأفوكادو والبطيخ والبرتقال والخوخ والزبيب.

البيض

يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى الحد من كمية البروتين التي يتناولونها، حيث إن "وجود الكثير من البروتين يمكن أن يؤدي إلى تراكم الفضلات في الدم، وقد لا تتمكن كليتيك من إزالة جميع النفايات الزائدة لكنك ما زلت بحاجة إلى ما يكفي من البروتين للحفاظ على كتلة العضلات ، ومساعدة جسمك على محاربة العدوى.

عندما يتعلق الأمر بالبروتين، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالكمية التي تتناولها - بل يتعلق بتناول بروتينات عالية الجودة البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك.

والبيض من أسهل البروتينات التي يستخدمها الجسم وتتحلل به بسهولة مقارنة بالبروتينات النباتية، والبيض يحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من الفوسفور، وهو معدن آخر تحتاج إلى الحد منه عندما يكون لديك مرض مزمن في الكلى.

عندما لا تعمل الكليتان بشكل جيد، يتراكم الفوسفور في الدم، مما قد يؤدي إلى تسرب الكالسيوم من عظامك ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

في حين أن الأطعمة مثل المكسرات والبذور وزبدة الفول السوداني والفاصوليا كلها مصادر جيدة للبروتين وجزء من نظام غذائي صحي للقلب، فهي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الفوسفور ولا تناسب مرضى الكلى

زيت الزيتون

النظام الغذائي الصديق للكلى يجب أن يكون منخفضًا في الدهون المشبعة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب هذا يجعل الدهون الصحية مثل زيت الزيتون الخيار الأفضل للطهي والخبز.

يرتبط النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​- وهو نمط الأكل الغني بالفواكه والخضراوات والأسماك والدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون - بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 50٪ وتقليل خطر الإصابة بتدهور سريع في وظائف الكلى بنسبة 42٪.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى. كما أنه خالي من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفات ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

القرنبيط والخضراوات الصليبية الأخرى

تناول القرنبيط فهو غني بالألياف ولكنه منخفض في كل من البوتاسيوم والفوسفور، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

الماء

ربما تكون قد سمعت أنك بحاجة إلى الحد من تناول السوائل إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، ولكن هذا صحيح فقط في المراحل المتأخرة من المرض عندما تحتاج إلى غسيل الكلى.

إذا لم تكن في هذه المرحلة ، ولم يكن لديك تورم في ساقيك ، أو قدميك ، أو كاحليك ، أو حول عينيك ، فعادةً ما يكون ذلك غير ضروري".

إن الماء نفسه يساعد كليتيك على إزالة الفضلات من دمك ، ويساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية مفتوحة حتى يصل الدم إلى كليتيك إذا كنت تشعر بالعطش ، فمن الصعب على نظام التوصيل هذا أن يعمل ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من تلف الكلى.

كما أنه يقلل من فرصتك في الإصابة بحصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية، وكلاهما يمكن أن يضر بالكلى.