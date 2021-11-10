شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول شاى الزعتر يوميًا.. يحميك من السرطان وعلاج فعال لنزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية الأعشاب ولذلك فإننا ندرجها في نظامنا الغذائي، ومن بينها الزعتر، فهو مصدر قوى للعناصر الغذائية، وبالتالي فهو رائع للصحة العامة، وله العديد من الفوائد، خاصة أنه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والفلافونيدات والفينولات والزيوت الطبيعية، وهذا يجعله مغذيًا للغاية، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".

وصفة شاي الزعتر

قم بغلى الماء ثم أضف أوراق الزعتر واتركها للغليان مرة أخرى، ثم ارفعه من النار وقم بتصفيته، وأضف إليه العسل وعصير الليمون حسب الرغبة.



اوراق الزعتر

الفوائد الصحية لشاي الزعترمراقبة ضغط الدم

إذا كنت مريضًا بارتفاع ضغط الدم، فإن شاي الزعتر مفيد لك لأنه يساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم مستوياته تحت السيطرة.

يساعد على علاج السعال والبرد والأنفلونزا

يعتبر شاي الزعتر مفيدًا جدًا لعلاج جميع أنواع مشاكل الجهاز التنفسي، فهو يعطي راحة فورية من مشاكل الأنفلونزا الموسمية مثل السعال والرشح والتهاب الحلق وما إلى ذلك.



شاى الزعتر

تسكين آلام الدورة الشهرية

يمكن أن تكون تقلصات وألم الدورة الشهرية معتدلة إلى أسوأ، حيث يقال إن شرب السوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، وشاي الزعتر مفيد جدًا للنساء اللواتي يواجهن الكثير من الألم وعدم الراحة أثناء فترات الدورة الشهرية. فهو لديه خصائص مضادة للتشنج مما يقلل الألم والشعور بعدم الراحة.

تخفيف الالتهاب

يحتوي شاي الزعتر على زيت قوي طبيعي يقتل البكتيريا الضارة في المعدة لأن لديه خصائص مضادة للجراثيم، مما يساعد فى التخلص من مشاكل مثل الإسهال.

الحماية من السرطان

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Natural Product Communications، وُجد أن للزعتر خصائص خاصة مع السمية الخلوية، والتي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في الحماية من سرطان القولون والأمعاء، وفى دراسة أخرى نقول إن شرب شاي الزعتر بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.